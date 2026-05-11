Mondiali, i preconvocati dell'Argentina: si Messi, no Dybala

Prosegue il conto alla rovescia verso il Mondiale 2026 e Lionel Scaloni dirama la lista dei 55 preconvocati dell'Argentina in vista della competizione iridata. Presente Lionel Messi, assente invece Paulo Dybala, appena rientrato in campo con la Roma dopo il lungo stop per l'infortunio e l'operazione al ginocchio. Sono sei i giocatori della Serie A inseriti nell'elenco: Nico Paz e Perrone del Como, Lautaro Martinez dell'Inter, Soulé della Roma, Castro del Bologna e Pellegrino del Parma. La lista definitiva sarà ridotta quasi della metà nelle prossime settimane. Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso, Walter Benitez, Facundo Cambeses, Santiago Beltran, Agustin Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolas Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martinez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Gabriel Rojas, Maximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Anibal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernandez, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolas Dominguez, Emiliano Buendia, Valentin Barco, Lionel Messi, Nico Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomas Aranda, Nico Gonzalez, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matias Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martinez, José Manuel Lopez, Julian Alvarez, Mateo Pellegrino.