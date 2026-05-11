Inter, quante amiche per il doblete: dal Milan all'Atalanta, ecco perché tutti tifano i nerazzurri

Essere juventini o milanisti e trovarsi a tifare Inter. Una possibilità impossibile anche solo da immaginare ma che, classifica alla mano, potrebbe diventare concreta. Il perché è facilmente spiegato: il posto in Europa League garantito dalla vittoria della Coppa Italia farebbe, in caso di successo della Lazio, scalare tutte le squadre dal quinto posto in giù, portando la sesta a giocarsi i preliminari di Conference e la settima fuori dalle coppe europee 2026/27. Il che, dando uno sguardo all'attuale classifica, significherebbe Atalanta fuori dai giochi e tutte, dalla Juve fino al Como, a rischio preliminari di Conference.



Insomma, nella corsa al doblete - scudetto e Coppa Italia, la finale sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5 alle ore 21 -, l'Inter potrebbe avere molti, inattesi e certamente inconsueti, sostenitori. Anche perché, se i nerazzurri alzassero la Coppa Italia, la Lazio sarebbe fuori dai giochi, l'Atalanta sarebbe matematicamente qualificata ai preliminari di Conference e Juve, Milan, Roma e Como sarebbero sicure di giocare almeno l'Europa League, magari non proprio il sogno stagionale, ma certamente qualcosa.