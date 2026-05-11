COPPA ITALIA

Inter, quante amiche per il doblete: dal Milan all'Atalanta, ecco perché tutti tifano i nerazzurri

L'eventuale vittoria della Lazio aprirebbe lo spettro Conference per molte. E l'Atalanta...

11 Mag 2026 - 12:01
videovideo

Essere juventini o milanisti e trovarsi a tifare Inter. Una possibilità impossibile anche solo da immaginare ma che, classifica alla mano, potrebbe diventare concreta. Il perché è facilmente spiegato: il posto in Europa League garantito dalla vittoria della Coppa Italia farebbe, in caso di successo della Lazio, scalare tutte le squadre dal quinto posto in giù, portando la sesta a giocarsi i preliminari di Conference e la settima fuori dalle coppe europee 2026/27. Il che, dando uno sguardo all'attuale classifica, significherebbe Atalanta fuori dai giochi e tutte, dalla Juve fino al Como, a rischio preliminari di Conference. 

Insomma, nella corsa al doblete - scudetto e Coppa Italia, la finale sarà trasmessa in esclusiva su Canale 5 alle ore 21 -, l'Inter potrebbe avere molti, inattesi e certamente inconsueti, sostenitori. Anche perché, se i nerazzurri alzassero la Coppa Italia, la Lazio sarebbe fuori dai giochi, l'Atalanta sarebbe matematicamente qualificata ai preliminari di Conference e Juve, Milan, Roma e Como sarebbero sicure di giocare almeno l'Europa League, magari non proprio il sogno stagionale, ma certamente qualcosa. 

La classifica di Serie A a 180' dalla fine
Inter – 85 punti (qualificata in Champions)
Napoli – 70 punti* (qualificazione in Champions)
Juventus – 68 punti (qualificazione in Champions)
Milan – 67 punti (qualificazione in Champions)
Roma – 67 punti (qualificazione in Europa League)
Como – 65 punti (qualificazione in Europa League)
Atalanta – 58 punti (qualificazione preliminari Conference)
* una partita in meno

Inter, ospite speciale alla Pinetina: Larissa Iapichino incontra i Campioni d'Italia

1 di 11
© X
© X
© X

© X

© X

coppa italia
inter-lazio

Ultimi video

01:27
SRV ok RULLO INTER VIGILIA COMO 20/04 SRV

Inter, Chivu vuole il 'doblete' e pensa a Bonny con Thuram

00:25
Lazio-Inter: mercoledì 13 maggio alle 21.00 su Canale 5

Lazio-Inter: mercoledì 13 maggio alle 21.00 su Canale 5

00:27
MCH EDOARDO MOTTA IN TRIONFO MCH

Motta nuovo eroe laziale: portato in trionfo dai tifosi

00:42
MCH ARRIVO LAZIO TIFOSI IN FESTA MCH

Lazio, che accoglienza a Fiumicino: tifosi in delirio

08:23
Sarri: "Grande gruppo, abbiamo fatto una partita da uomini"

Sarri: "Grande gruppo, abbiamo fatto una partita da uomini"

03:55
Patric: "Ci meritiamo questo traguardo"

Patric: "Ci meritiamo questo traguardo"

06:18
Percassi: "Conduzione arbitrale pessima, episodio gravissimo"

Percassi: "Conduzione arbitrale pessima, episodio gravissimo"

00:15
Pio Esposito interista vero: canta l'inno

Pio Esposito interista vero: canta l'inno

16:56
Sarri: "Una partita non cambia la stagione"

Sarri: "Una partita non cambia la stagione"

02:24
Zaccagni: "Stiamo bene, vogliamo la finale per i nostri tifosi"

Zaccagni: "Stiamo bene, vogliamo la finale per i nostri tifosi"

02:24
DICH ZACCAGNI PRE ATALANTA DICH

Zaccagni: "Con l'Atalanta partita fondamentale, vale una stagione"

01:22
Zaccagni vuole la finale

Zaccagni vuole la finale

00:26
MCH LAZIO ENTUSIASMO TIFOSI MCH

Lazio, in migliaia a Formello per caricare la squadra: cori per Sarri prima dell'Atalanta

01:29
Domani Atalanta-Lazio

Atalanta e Lazio si giocano la stagione

06:07
Ludi: "Con il mio Como vogliamo sognare ancora"

Ludi: "Con il mio Como vogliamo sognare ancora"

01:27
SRV ok RULLO INTER VIGILIA COMO 20/04 SRV

Inter, Chivu vuole il 'doblete' e pensa a Bonny con Thuram

I più visti di Coppa Italia

Lautaro e Thuram

Lazio-Inter non sarà la stessa partita: e il precedente di Milan-Bologna lo insegna

Inter, quante amiche per il doblete: dal Milan all'Atalanta, ecco perché tutti tifano i nerazzurri

Coppa Italia e la stella d'argento: cos'è e cosa dice il regolamento

Lazio-Inter: mercoledì 13 maggio alle 21.00 su Canale 5

Lazio-Inter: mercoledì 13 maggio alle 21.00 su Canale 5

Barella e Romagnoli

La finale sarà Lazio-Inter: data, orario e dove vederla in tv e streaming

MCH EDOARDO MOTTA IN TRIONFO MCH

Motta nuovo eroe laziale: portato in trionfo dai tifosi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:27
In lotta per la Champions ma uniti da Galeone: fissato l'incontro tra Allegri e Gasperini
12:22
Abodi insiste: "No al ripescaggio dell'Italia ai Mondiali, se non va l'Iran... "
12:10
Federcalcio sudcoreana: la squadra femminile nordcoreana sia fatta entrare nel Paese
12:08
Coppa Italia, Nek canterà l'inno prima della finale Lazio-Inter
12:04
Buonfiglio: "Chi guiderà Figc sappia che riforme non sono più procrastinabili"