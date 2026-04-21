COPPA ITALIA

Allenamento a porte aperte per la Lazio, cori per Sarri prima dell'Atalanta

Presenti circa un migliaio di tifosi a Formello per sostenere la squadra

21 Apr 2026 - 12:22
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La Lazio abbraccia i propri tifosi alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Nel centro sportivo biancoceleste, infatti, è andato in scena l'allenamento a porte aperte voluto dalla società con un migliaio di tifosi accorsi a Formello per caricare la squadra prima della decisiva sfida alla squadra di Palladino. Durante la prima parte della rifinitura, aperta al pubblico, cori per l'allenatore, Maurizio Sarri, e applausi per la squadra che uscendo dal campo ha ringraziato i supporter biancocelesti. All'appello del club non ha risposto, invece, il tifo organizzato, che ha deciso di non presentarsi a Formello portando avanti la protesta nei confronti della società.

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