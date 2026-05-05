Coppa Italia e la stella d'argento: cos'è e cosa dice il regolamento

"La Coppa Italia? Sarebbe bello vincerla per avere il diritto alla stellina per le dieci Coppe Italia": così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter che mercoledì 13 maggio affronta la Lazio nella finale della coppa nazionale all'Olimpico (esclusiva Mediaset), all'indomani dello scudetto dell'Inter ha riaperto una questione vecchia undici anni e che, curiosamente, anche nel 2015 lo aveva visto indirettamente protagonista quando era dirigente ai tempi della Juventus. Se al vincitore di almeno dieci scudetti è concesso mettere una stella d'oro sulla maglia, non è infatti la prima volta che si parla di una stella d'argento per chi vince almeno dieci Coppa Italia.