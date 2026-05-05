Coppa Italia e la stella d'argento: cos'è e cosa dice il regolamento

I giornali sportivi del 5 maggio 2026
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L'Inter punta la decima Coppa Italia e la stella d'argento. Ma cosa dice il regolamento?
"La Coppa Italia? Sarebbe bello vincerla per avere il diritto alla stellina per le dieci Coppe Italia": così Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter che mercoledì 13 maggio affronta la Lazio nella finale della coppa nazionale all'Olimpico (esclusiva Mediaset), all'indomani dello scudetto dell'Inter ha riaperto una questione vecchia undici anni e che, curiosamente, anche nel 2015 lo aveva visto indirettamente protagonista quando era dirigente ai tempi della Juventus. Se al vincitore di almeno dieci scudetti è concesso mettere una stella d'oro sulla maglia, non è infatti la prima volta che si parla di una stella d'argento per chi vince almeno dieci Coppa Italia.
Nulla di codificato a livello di regolamenti, però. La stella d'oro risale al 1958 quando la Juventus ricevette un'onorificenza dal Coni per il decimo scudetto vinto: proprio una stella d'oro, che piacque così tanto all'allora presidente Umberto Agnelli da chiedere alla Federcalcio di renderla una cosa definitiva. Poco dopo venne ratifica la proposta: "Il Consiglio Federale, su proposta del presidente della Lega Nazionale, delibera l’istituzione di un particolare distintivo di cui possono e potranno fregiarsi le società che abbiano vinto 10 campionati di Divisione Nazionale Serie A. Per la conquista di 10 campionati di Serie A viene istituito uno speciale distintivo costituito da una stella d’oro a cinque punte. È stato espresso al Consiglio Federale il parere che la Juventus, fregiatasi appunto di 10 scudetti, applichi sulle proprie maglie anche tale distintivo". In seguito nel 1982 bianconeri arrivarono a due stelle, così come l'Inter nel 2024 mentre il Milan - a quota 19 scudetti - è ancora fermo a una, conquistata nel 1979.
Per la Coppa Italia, invece, non c'è una norma federale precisa. Se dunque l'Inter vincesse la Coppa Italia e volesse fregiarsi di una stella d'argento dovrebbe farne richiesta formale alla Figc. A quel punto chissà se anche la Juventus inserirebbe da qualche parte (le stelle d'oro restano sopra lo stemma del club anche negli anni in cui la squadra non è detentrice del campionato) la stella d'argento sulla maglia: è stato proprio il club bianconero il primo a raggiungere 10 Coppe Italia, nel 2015. Ma ai tempi i cattivi rapporti tra la Juve e la Figc per i fatti relativi a Calciopoli avevano bloccato il presidente Andrea Agnelli dal fare passi in tal senso.
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