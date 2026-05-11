Serie A, De Siervo: "Il derby di Roma domenica alle 12.30 con altre 4 partite"

11 Mag 2026 - 16:33

Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.30. Così l'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo, parlando a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-Radio Rai, in merito alla collocazione di Roma-Lazio nel giorno della finale degli Internazionali di tennis: "Cercando di tenere insieme, in un punto di equilibrio, tutte le esigenze, dall'ordine pubblico alla finale degli Internazionali di tennis fino alle esigenze di contemporaneità previste per le ultime due giornate di campionato, sono convinto che la soluzione delle 12.30 di domenica, che peraltro come detto riguarderà altre quattro partite, potrebbe contemplare l'interesse di tutti", ha detto il manager. Altre ipotesi, come quelle di giocare il lunedì sera, le ha definite "fantasiose o impercorribili, perché coinvolgerebbero tante realtà diverse, centinaia di migliaia di persone spostate in un giorno feriale", ha sottolineato De Siervo, che anche aggiunto come la "contemporaneita' di partite con stessi obiettivi serve a proteggere la regolarità del campionato". La Lega serie A dovrebbe ufficializzare domani il programma della 37/a giornata.

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