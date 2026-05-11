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Coppa Italia 2025/26, le statistiche verso la finale Lazio-Inter

I biancocelesti difendono il loro 70% di successi, i nerazzurri inseguono la quinta finale vinta consecutiva

11 Mag 2026 - 12:19
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● Questa sarà la seconda finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, dopo il 1999/2000, quando i biancocelesti trovarono il successo grazie a una vittoria per 2-1 all’andata (con le reti di Pavel Nedved e Diego Simeone dopo il vantaggio iniziale di Clarence Seedorf) e un pareggio 0-0 al ritorno. In generale, sono 18 i precedenti tra il Biscione (7V) e i capitolini (5V) nel torneo – 6N.

● Questa sarà solo la seconda volta dalla nascita della Serie A a girone unico che Inter e Lazio si affronteranno due volte in una settimana, dopo giugno 1959, quando i nerazzurri sconfissero i biancolesti prima in campionato (4-0 il 7 giugno) e poi in Coppa Italia (1-0 il 10 giugno).

● La Lazio ha alzato il trofeo di Coppa Italia in sette delle 10 finali disputate, la più recente nel 2018/19 contro l’Atalanta; tra le squadre che hanno disputato almeno tre finali nella competizione, i biancolesti sono quelli che hanno la percentuale più alta di vittoria del torneo (70%).

● L'Inter giocherà la 16° finale di Coppa Italia della sua storia, meno solo di Roma (17) e Juventus (22). I nerazzurri hanno trovato il successo in ciascuna delle ultime quattro finali della competizione, dopo non essere riusciti ad alzare il trofeo in tre delle cinque precedenti.

● Questa può diventare la 12ª stagione in cui una squadra riesce a realizzare il ‘double’ vincendo sia lo Scudetto di Serie A che la Coppa Italia; all’Inter, in particolare è successo solo nel 2005/06 e nel 2009/10.

● La Lazio ha chiuso in parità le ultime tre gare di Coppa Italia e mai nella sua storia ha terminato in equilibrio più incontri consecutivi nella competizione. L’ultima squadra che ha pareggiato più incontri di fila in una singola edizione è stata il Varese, nel 1984/85 (tutte nella fase a gironi).

● L’Inter ha vinto le ultime quattro gare disputate in finale di Coppa Italia, una serie record per i nerazzurri; solo la Fiorentina tra il 1961 e il 1996 è riuscita a trovare cinque successi consecutivi in questa fase della competizione (considerando sia le gare secche che le sfide andata/ritorno).

● Solo il Como (12) ha segnato più gol dell’Inter (10, come l’Atalanta) in questa edizione di Coppa Italia; l’ultima stagione in cui i nerazzurri hanno realizzato più reti è stata nel 2021/22 (12). Dall'altra parte, sono cinque le marcature della Lazio nel torneo in corso, tre delle quali arrivate dall’80° minuto di gioco in avanti (una contro il Milan e due contro l’Atalanta); più in generale, i biancocelesti non hanno realizzato alcun centro nella competizione prima dell’intervallo.

● L’Inter è la squadra di Serie A contro cui Pedro ha segnato più gol in tutte le competizioni: cinque, due con il Barcellona e tre con la Lazio. Inoltre, con una rete il classe 1987 (38 anni e 290 giorni il 13 maggio) diventerebbe il giocatore con l'età più elevata a segnare in una finale di Coppa Italia da quando questo dato è disponibile (dal 2007/08).

● A 20 anni e 319 il giorno della partita, Francesco Pio Esposito può diventare il più giovane giocatore a segnare in una finale di Coppa Italia a partire da Ezequiel Muñoz, il 29 maggio 2011 (20 anni e 233 giorni, con il Palermo proprio contro l’Inter). Inoltre, il classe 2005 è uno dei due soli giocatori nerazzurri che sono andati a bersaglio in più competizioni differenti nel 2025/26 (Mondiale per Club incluso): quattro, al pari di Marcus Thuram

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