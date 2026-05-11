Inter, problema fisico per Thuram: è a forte rischio per la Lazio. Pio Esposito in gruppo

Marcus Thuram potrebbe saltare la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma mercoledì sera all'Olimpico (e in diretta dalle ore 21 su Canale 5). Il francese non ha concluso l'allenamento odierno a causa di un problema fisico e rischia di essere assente al pari di Hakan Calhanoglu. Le condizioni dell'attaccante comunque, verranno rivalutate nelle prossime ore. Tra i convocati invece ci sarà invece Pio Esposito che oggi ha svolto gran parte del lavoro in gruppo alla Pinetina.