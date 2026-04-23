Coppa Italia 2025/26, la finale sarà Lazio-Inter: data, orario e dove vederla in tv e streaming
Tutte le informazioni in vista della finalissima del 13 maggio allo stadio Olimpico: i nerazzurri a caccia della decima, i biancocelesti vogliono l'ottava
La gara per l'aggiudicazione della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, in programma allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio 2026 alle ore 21.00, è organizzata dalla Lega Calcio Serie A.
Visto l'esito delle gare di semifinale e per effetto del sorteggio odierno, ai sensi dell'art. 3.8 del Regolamento della Competizione, per determinare pro forma la società di casa, la finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026 è Lazio-Inter.
Dove vedere Lazio-Inter finale di Coppa Italia?
La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it. Mediaset Infinity. Verranno comunicate successivamente le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti.