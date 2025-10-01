Inter: per Thuram risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra

Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Questo l'esito degli esami clinici e strumentali cui è stato sottoposto Marcus Thuram presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. "La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana", si legge nel comunicato dell'Inter. L'attaccante francese salterà la gara di campionato di sabato a San Siro contro la Cremonese e non risponderà alla convocazione della Nazionale (qualificazioni mondiali del 10 e 13 ottobre rispettivamente contro Azerbaigian e Islanda): Cristian Chivu spera di recuperarlo per la prima gara dopo la sosta, il 18 ottobre nella trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Thuram è uscito dal campo al 67' della sfida di martedì sera in Champions League contro lo Slavia Praga rassicurando subito il medico nerazzurro di aver sentito soltanto un crampo in seguito a uno scatto. A fine partita, nonostante sia uscito dal terreno di gioco zoppicando con una fasciatura e del ghiaccio, aveva detto. "Sto bene, penso che sia una cosa piccola. Non credo che sia qualcosa di grave". Oggi è arrivato il responso dell'infortunio: obiettivo dell'Inter è riaverlo per la Roma.