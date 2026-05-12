Lazio-Inter, ansia Thuram: oggi l'esito degli esami e le scelte di Chivu per la finale di Coppa Italia

Inter, ospite speciale alla Pinetina: Larissa Iapichino incontra i Campioni d'Italia
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Marcus Thuram a rischio per la finale contro la Lazio: oggi l'esito degli esami. Chivu lancia Bonny e scioglie i dubbi su Zielinski e Sucic
Oggi l'Inter saprà se potrà contare su Marcus Thuram per la finale di Coppa Italia contro la Lazio prevista domani alle 21 (con diretta su Canale 5). Dopo l'affaticamento patito nell'allenamento di lunedì, giornata di esami per l'attaccante francese anche se, visti i tempi stretti, sarà già un mezzo miracolo averlo in panchina e tenerlo come asso nella manica nei minuti finali se la partita non andasse come nei piani di Cristian Chivu.
Anche perché il tecnico romeno ha sempre dimostrato di essere molto cauto con le condizioni fisiche dei giocatori non al meglio, situazione che fa propendere per la titolarità di Bonny al fianco di Lautaro Martinez visto che solo ieri Pio Esposito è tornato ad allenarsi regolarmente col gruppo.
È il secondo ballottaggio di formazione dopo quello a centrocampo, che sarà privo di Calhanoglu. Con Zielinski in cabina di regia e Barella alla sua destra, l'altra mezzala dovrebbe essere Sucic, in vantaggio su Mkhitaryan che comunque sta bene: siamo molto vicini a un 50-50, per questo Chivu sceglierà solo a ridosso del match.
Il resto della formazione che affronterà la Lazio conferma ciò che l'allenatore aveva in testa sin da prima dello scontro diretto in campionato, compreso Josep Martinez tra i pali che vivrà un'altra serata importante, che potrà dire molto del suo futuro. Davanti a lui Bisseck, Akanji e Bastoni, forse all'ultima finale con la maglia nerazzurra. Sulle fasce si rivedranno i titolari Dimarco e Dumfries.
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