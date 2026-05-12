Lazio-Inter, ansia Thuram: oggi l'esito degli esami e le scelte di Chivu per la finale di Coppa Italia

È il secondo ballottaggio di formazione dopo quello a centrocampo, che sarà privo di Calhanoglu. Con Zielinski in cabina di regia e Barella alla sua destra, l'altra mezzala dovrebbe essere Sucic, in vantaggio su Mkhitaryan che comunque sta bene: siamo molto vicini a un 50-50, per questo Chivu sceglierà solo a ridosso del match.