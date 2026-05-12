Furlani e il video virale della risata: "Era solo tensione, io tifo Milan"

12 Mag 2026 - 08:17
© Da video

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Nelle ore che hanno seguito la sconfitta del Milan contro l'Atalanta, sul web è spuntato un video in cui si vede Giorgio Furlani - in tribuna a San Siro poco prima dell'inizio del match - sorridere mentre guarda la Curva Sud che stava contestando la società, lui compreso. L'ad rossonero ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Era un'espressione di stress, la tensione era altissima vista anche la posta in palio. Sono tifoso milanista da sempre".

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