Furlani e il video virale della risata: "Era solo tensione, io tifo Milan"

Nelle ore che hanno seguito la sconfitta del Milan contro l'Atalanta, sul web è spuntato un video in cui si vede Giorgio Furlani - in tribuna a San Siro poco prima dell'inizio del match - sorridere mentre guarda la Curva Sud che stava contestando la società, lui compreso. L'ad rossonero ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Era un'espressione di stress, la tensione era altissima vista anche la posta in palio. Sono tifoso milanista da sempre".