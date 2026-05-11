Il presidente Cairo a Superga per omaggio al Grande Torino

11 Mag 2026 - 21:09
© torinofc.it

© torinofc.it

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, è salito sul colle di Superga per rendere omaggio al Grande Torino. A una settimana dal 4 maggio, giornata delle commemorazioni ufficiali per la tragedia del 1949, il numero uno del club di via Viotti ha deciso di recarsi davanti alla lapide degli Invincibili per onorare la memoria dei caduti. Nelle immagini pubblicate dal sito ufficiale del Toro si vede Cairo che, da solo, si ferma nel luogo simbolo della tragedia aerea di 77 anni fa.

Ultimi video

03:13
Raimondi: "Milan, senza Champions via Allegri. C'è un nome clamoroso"

Raimondi: "Milan, senza Champions via Allegri. C'è un nome clamoroso"

02:01
SRV RULLO COPPA ITALIA: MANUALE E ISTRUZIONI 11/5 (MUSICATO) SRV EDL

Finale Coppa Italia, Lazio-Inter: tutto quello che c'è da sapere

01:51
SRV RULLO ROMA: MALEN "CHAMPIONS" SHOW 11/5 (MUSICATO) SRV

Malen 'punta' la Champions: Gasperini si gode l'uomo dei record

03:55
MCH RIVER PLATE-SAN LORENZO 1-1 vince River ai rigori MCH

Liga Argentina, playoff: il River elimina il San Lorenzo ai rigori

02:18
MCH ESTUDIANTES-RACING 0-1 MCH

Liga Argentina, playoff: Estudiantes-Racing, nella sfida tra presidenti ex interisti Milito elimina Veron

01:26
MCH TENNIS PELLEGRINO BATTE TIAFOE MCH

Impresa di Pellegrino contro Tiafoe: gli highlights

01:59
SRV RULLO JUVENTUS: SPALLETTI CHAMPIONS-TIME 11/5 SRV

Juventus, ci pensa Spalletti: la Champions al fotofinish

00:36
CLIP RULLO CESARI SU ARBITRO GUIDA FINALE COPPA ITALIA 11/5 SRV

Graziano Cesari ci dice tutto sull'arbitro della finale di Coppa Italia: Marco Guida

01:54
SRV RULLO BARCELLONA DOMINIO LIGA 11/5 MUSICATO SRV

Liga, dominio Barcellona: negli ultimi anni Real schiacciato

01:53
OK AUDIO - SRV RULLO MILAN SETTIMANA DECISIVA 11/5 SRV

Milan, ansia Champions: settimana chiave, tra soldi e panchina

01:57
Coppa Italia, ecco chi può decidere la finale

Coppa Italia, ecco chi può decidere la finale

02:20
Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

02:02
Barcellona pigliatutto

Barcellona pigliatutto: Clasico e Liga

00:49
Finale di Coppa Italia: i pronostici

Finale di Coppa Italia: i pronostici

01:58
Juve, tutto su Dusan

Juve, tutto su Dusan: si lavora al rinnovo

03:13
Raimondi: "Milan, senza Champions via Allegri. C'è un nome clamoroso"

Raimondi: "Milan, senza Champions via Allegri. C'è un nome clamoroso"

I più visti di Calcio

CLIP TIFOSI REAL "ANDATE AL CIRCO" 08/05 SRV

Caos Real, i tifosi contro i giocatori: "Andate al circo"

MCH PULLMAN REAL MADRID VETRO SPACCATO PRE BARCELLONA 10/05 MCH

Disintegrato il pullman del Real Madrid: il video da dentro fa paura

MCH PULLMAN REAL MADRID 10/5 MCH

Real, clima teso: le prime immagini di Tchouameni dopo la rissa con Valverde

Il Clasico su Mediaset

Il Clasico su Mediaset

DICH ALLEGRI SU REAZIONE PER SITO 9/5 DICH

Allegri pronto alla reazione: "Non sono preoccupato, bisogna pensare positivo"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Trevisani: "Crollo Milan, non c'è un'idea di gioco"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:09
Il presidente Cairo a Superga per omaggio al Grande Torino
Percassi e Pagliuca
20:39
Percassi 'saluta' D'Amico: "Giuntoli all'Atalanta? Sarebbe un ottimo sostituto"
20:24
Napoli, Conte: "Scudetto? L'Inter ha meritato, ma non significa che noi abbiamo perso"
19:53
Kings League Italy entra nella settimana decisiva: al via la Playoff Week
18:03
Mondiali 2026, si dimette l'allenatore di Curaçao Fred Rutten