Coppa Italia, Sarri ritrova Zaccagni e spera in Cataldi per la finale con l'Inter
Il tecnico biancoceleste recupera l'esterno d'attacco, ancora dubbi per il centrocampista
Dimenticare la batosta in campionato e dimostrare di essere all'altezza dei campioni d'Italia per riuscire a conquistare la Coppa Italia e l'accesso all'Europa League in una notte da ricordare, all'Olimpico, davanti al proprio pubblico. E' questo l'obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri che, nella marcia di avvicinamento verso il match contro i nerazzurri dopo l'amaro antipasto di Serie A di sabato scorso si trova ancora a fare i conti con i dubbi legati agli infortuni. Primo su tutti quello di Mattia Zaccagni, con il capitano laziale che, dopo aver saltato la sfida di Serie A, è dato comunque sulla via del pieno recupero dal trauma al piede destro. Un infortunio senza complicazioni di natura ossea che salvo sorprese è stato ormai superato .
Molto più dubbi per Cataldi, alle prese con una tendinopatia agli adduttori che rischia di tenerlo fuori anche nella partita più importante della stagione. Il tecnico, però, potrà contare sul ritorno da titolare di Taylor, tenuto a riposo in campionato, così come sulla presenza di Romagnoli, che sarà squalificato nel derby con la Roma ma è pronto a cancellare la brutta serata con l'Inter cercando di regalarsi una notte da protagonista in quella che potrebbe essere l'ultima volta all'Olimpico con l'aquila sul petto.