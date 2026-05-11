Coppa Italia, Sarri ritrova Zaccagni e spera in Cataldi per la finale con l'Inter

Dimenticare la batosta in campionato e dimostrare di essere all'altezza dei campioni d'Italia per riuscire a conquistare la Coppa Italia e l'accesso all'Europa League in una notte da ricordare, all'Olimpico, davanti al proprio pubblico. E' questo l'obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri che, nella marcia di avvicinamento verso il match contro i nerazzurri dopo l'amaro antipasto di Serie A di sabato scorso si trova ancora a fare i conti con i dubbi legati agli infortuni. Primo su tutti quello di Mattia Zaccagni, con il capitano laziale che, dopo aver saltato la sfida di Serie A, è dato comunque sulla via del pieno recupero dal trauma al piede destro. Un infortunio senza complicazioni di natura ossea che salvo sorprese è stato ormai superato .