Calcio
Coppa Italia
ESCLUSIVA MEDIASET

Coppa Italia: martedì l'ottavo tra Roma e Torino in diretta su Italia 1 e in streaming

La squadra che staccherà il pass per i quarti di finale affronterà l’Inter

12 Gen 2026 - 12:38
© Getty Images

© Getty Images

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Martedì 13 gennaio torna la competizione nazionale con l’ottavo di finale “Roma-Torino”, visibile in esclusiva in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. La squadra che staccherà il pass per i quarti di finale affronterà l’Inter.

Di seguito, il dettaglio della partita:

MARTEDÌ 13 GENNAIO
Roma-Torino, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Serse Cosmi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari

coppa italia
roma
torino
ottavi

