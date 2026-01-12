Coppa Italia: martedì l'ottavo tra Roma e Torino in diretta su Italia 1 e in streaming

Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Martedì 13 gennaio torna la competizione nazionale con l’ottavo di finale “Roma-Torino”, visibile in esclusiva in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. La squadra che staccherà il pass per i quarti di finale affronterà l’Inter.