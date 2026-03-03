Coppa Italia, andata semifinali: il Como sogna l’impresa contro l’Inter nella notte del Sinigaglia

Palmares Coppa Italia, i vincitori delle precedenti edizioni
Il Como sfida l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Scopri le probabili formazioni e dove seguire il match in diretta
Arriva marzo e torna la Coppa Italia. Oggi è il turno di Como-Inter (ore 21 su Canale 5), prima delle due semifinali d'andata: un incrocio affascinante che mette di fronte la rivelazione assoluta della stagione e una corazzata in cerca di riscatto. L'obiettivo per tutti è lo stesso: staccare il pass per la finalissima del prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.
Martedì 3 marzo, alle ore 21:00, le luci dello stadio Sinigaglia si accenderanno su una sfida che, solo dodici mesi fa, sarebbe sembrata un miraggio. Eppure, il Como di Cesc Fabregas oggi è una realtà solida, una squadra capace di guardare dall'alto in basso giganti come Juventus e Atalanta in campionato e di eliminare il Napoli ai rigori nell'ultimo turno di coppa, grazie alle firme di Baturina e Vergara.
Per l'appuntamento più importante dell'anno, Fabregas non vuole rinunciare alla qualità. La grande notizia per i tifosi lariani è il ritorno dal primo minuto di Nico Paz. Il gioiellino argentino, partito inizialmente dalla panchina nell'ultima di campionato contro il Lecce, riprenderà il suo posto sulla trequarti per innescare Douvikas e accendere la fantasia del pubblico di casa.
Dall'altra parte del campo arriva un'Inter ferita ma determinata. Dopo la delusione europea in Champions League, i nerazzurri hanno puntato tutto sul fronte nazionale. Reduci dai successi contro Torino (in coppa) e Genoa (in campionato), gli uomini di Chivu approdano sul lago con qualche cerotto di troppo ma con la rosa profonda di chi vuole vincere tutto.
L'infermeria, però, detta le scelte: con Lautaro Martinez e Bonny ancora ai box, le chiavi dell'attacco saranno consegnate a Marcus Thuram e al giovane Pio Esposito. Novità importanti previste anche a metà campo, dove scalpitano Frattesi e Diouf, pronti a dare muscoli e inserimenti a una manovra che non può permettersi passi falsi.
La diretta tv è affidata a Canale 5, con il calcio d'inizio fissato per le ore 21:00. Per chi preferisse la visione in mobilità o su PC, il match sarà disponibile in streaming gratuito su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. La serata inizierà già dalle 20:40 con un ricco pre-partita sempre su Canale 5, per analizzare le ultime dalle panchine e l'atmosfera bollente di una sfida che promette scintille.
