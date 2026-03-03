Coppa Italia, andata semifinali: il Como sogna l’impresa contro l’Inter nella notte del Sinigaglia

Martedì 3 marzo, alle ore 21:00, le luci dello stadio Sinigaglia si accenderanno su una sfida che, solo dodici mesi fa, sarebbe sembrata un miraggio. Eppure, il Como di Cesc Fabregas oggi è una realtà solida, una squadra capace di guardare dall'alto in basso giganti come Juventus e Atalanta in campionato e di eliminare il Napoli ai rigori nell'ultimo turno di coppa, grazie alle firme di Baturina e Vergara.