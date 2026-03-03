Ahi Ronaldo, l'infortunio è più grave del previsto. Rebus tempi di recupero

L'Al Nassr ha comunicato che Cristiano Ronaldo, infortunatosi sabato scorso in un match del campionato saudita, ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra. Uno scenario peggiore, dunque, rispetto a quello prospettato dall'allenatore del club, che aveva parlato di affaticamento muscolare dopo la partita. Il calciatore portoghese ha iniziato un percorso di riabilitazione, anche se il club non ha comunicato quali siano i tempi di recupero previsti. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Cristiano Ronaldo ha riportato un infortunio alla coscia dopo l'ultima partita contro l'Al Fayha. Il calciatore ha già iniziato un percorso di riabilitazione e sarà valutato giornata dopo giornata".