Davis, ma che fai? Il trucco per liberarsi dalla marcatura fa ridere anche Ranieri

Udinese-Fiorentina non ha regalato uno spettacolo indimenticabile, con la vittoria netta e agile dei friulani 3-0. Nel secondo tempo però, un corpo a corpo tra Kenan Davis e Luca Ranieri ha scatenato la curiosità dei social. Su un calcio d'angolo a favore dei bianconeri, l'attaccante inglese ha provato a liberarsi dalla marcatura del centrale Viola con "mestiere". Nelle immagini si vede bene come Davis strizzi i capezzoli dell'avversario per guadagnare centimetri in area. Nonostante la situazione di punteggio e di classifica, un gesto che ha scatenato l'ilarità di Ranieri, strappandogli anche una risata in un momento difficile.