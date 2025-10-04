Uefa e Superlega studiano insieme la nuova Champions: virata su format e diritti tv

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, dopo le tensioni e le schermagli verbali del 2021 sembrava quantomeno complesso che Uefa e rappresentati della Superlega tornassero a parlarsi, poi però la sentenza positiva del Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea (dicembre 2024) sulla creazione di una competizione alternativa ha riaperto i canali di comunicazione. Così, dopo mesi di trattative e incontri segreti le parti (Uefa, A22 e i club promotori della Superlega) sarebbero arrivati a una quadra definitiva. Le discussioni si sono concentrate principalmente su due punti: piattaforma di trasmissione e format della competizione.