Champions, il sorteggio del Bodo un rammarico per l'Inter e un avvertimento per Oaktree
I norvegesi hanno pescato lo Sporting e si trovano nella parte di tabellone "migliore"di Pepe Ferrario
I se, i ma, i forse... Pensieri retroattivi, congetture che hanno un impatto pari a zero sulla realtà fattuale, se non quello probabilmente di alimentare rimpianti, ripensamenti fuorvianti a meno che non vengano integrati da un pensiero critico e, per quanto possibile, propositivo. Tradotto: che il Bodo/Glimt abbia pescato lo Sporting Lisbona negli ottavi di Champions (e non il City) e che la parte di tabellone in cui si trova collocata la squadra norvegese sia la "migliore" (dire banalmente la più facile sarebbe un'iperbole fuori luogo, includendo l'Arsenal, il Barcellona, l'Atletico Madrid fra le altre) può suscitare nell'Inter non solo il rimpianto per un'occasione persa (rimpianto tanto più forte vista l'abbordabilità dei portoghesi) ma anche un grande rammarico, quello di non aver performato all'altezza del proprio valore e pregiudicata la possibilità di pensarsi almeno tra le prime otto d'Europa, perché un ottavo così sarebbe stato sicuramente all'altezza dei nerazzurri.
Che il Bodo, nel doppio confronto, abbia meritato non è argomento - almeno per chi scrive - in discussione (anche per i tanti, troppi errori sotto-porta dei nerazzurri), non si tratta qui dunque di fare una semplificata dietrologia. Che l'Inter, o meglio, la dirigenza e la proprietà dell'Inter possano invece oggi fare una riflessione non solo su quanto successo, e sul perché sia successo, ma che ne traggano indicazioni operative per il futuro prossimo è tuttavia prospettiva auspicabile. I valori, in Europa, al di là di alcune eccellenze (club nettamente più ricchi con rose ampiamente più strutturate), sono molto allineati a livello medio: la differenza la fanno i particolari, che non sono solo quelli di campo: gli investimenti, innanzitutto, non solo quelli di prospettiva. I bilanci contano insomma, ma spendere, e spendere bene, aiuta a incassare di più. E per incassare di più, è essenziale allungare quanto più possibile il cammino sul campo. Con i se, i ma, i forse non si va, è vero, molto lontani, ma il sorteggio di oggi dice per lo meno che la via per i quarti di Champions non sarebbe stata proibitiva. Più che per Chivu e i suoi uomini, che sia un messaggio per Oaktree!