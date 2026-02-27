CHAMPIONS LEAGUE

Champions, il sorteggio del Bodo un rammarico per l'Inter e un avvertimento per Oaktree

I norvegesi hanno pescato lo Sporting e si trovano nella parte di tabellone "migliore"

di Pepe Ferrario
27 Feb 2026 - 13:36
videovideo

I se, i ma, i forse... Pensieri retroattivi, congetture che hanno un impatto pari a zero sulla realtà fattuale, se non quello probabilmente di alimentare rimpianti, ripensamenti fuorvianti a meno che non vengano integrati da un pensiero critico e, per quanto possibile, propositivo. Tradotto: che il Bodo/Glimt abbia pescato lo Sporting Lisbona negli ottavi di Champions (e non il City) e che la parte di tabellone in cui si trova collocata la squadra norvegese sia la "migliore" (dire banalmente la più facile sarebbe un'iperbole fuori luogo, includendo l'Arsenal, il Barcellona, l'Atletico Madrid fra le altre) può suscitare nell'Inter non solo il rimpianto per un'occasione persa (rimpianto tanto più forte vista l'abbordabilità dei portoghesi) ma anche un grande rammarico, quello di non aver performato all'altezza del proprio valore e pregiudicata la possibilità di pensarsi almeno tra le prime otto d'Europa, perché un ottavo così sarebbe stato sicuramente all'altezza dei nerazzurri.

Leggi anche

Atalanta, c'è il super Bayern agli ottavi. Ancora City-Real e Psg-Chelsea

Che il Bodo, nel doppio confronto, abbia meritato non è argomento - almeno per chi scrive - in discussione (anche per i tanti, troppi errori sotto-porta dei nerazzurri), non si tratta qui dunque di fare una semplificata dietrologia. Che l'Inter, o meglio, la dirigenza e la proprietà dell'Inter possano invece oggi fare una riflessione non solo su quanto successo, e sul perché sia successo, ma che ne traggano indicazioni operative per il futuro prossimo è tuttavia prospettiva auspicabile. I valori, in Europa, al di là di alcune eccellenze (club nettamente più ricchi con rose ampiamente più strutturate), sono molto allineati a livello medio: la differenza la fanno i particolari, che non sono solo quelli di campo: gli investimenti, innanzitutto, non solo quelli di prospettiva. I bilanci contano insomma, ma spendere, e spendere bene, aiuta a incassare di più. E per incassare di più, è essenziale allungare quanto più possibile il cammino sul campo. Con i se, i ma, i forse non si va, è vero, molto lontani, ma il sorteggio di oggi dice per lo meno che la via per i quarti di Champions non sarebbe stata proibitiva. Più che per Chivu e i suoi uomini, che sia un messaggio per Oaktree!

DITE LA VOSTRA

Champions League, l'Atalanta riuscirà a passare con il Bayern Monaco?

No
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.
inter
champions
bodo/glimt
chivu
sporting lisbona

Ultimi video

02:50
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

01:51
Roma-Juventus a Sozza

Un altro Roma-Juve per Sozza: il profilo dell'arbitro che fece tuonare Ranieri

03:09
Piantanida: "Crollo Al-Hilal, ecco la posizione della panchina di Inzaghi"

Inzaghi a rischio ma la maxi clausola può frenare l'Al Hilal: il retroscena esclusivo

03:04
In bocca al lupo, Serse

In bocca al lupo, Serse

01:38
Napoli, riecco Anguissa

Napoli, riecco Anguissa

01:41
Callegari: "Atalanta, ecco cosa devi temere del Bayern"

Callegari: "Atalanta, ecco cosa devi temere del Bayern"

01:15
Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

Callegari: "Tabellone Champions, quanti rimpianti per l'Inter"

01:58
Facce da Roma-Juve

Facce da Roma-Juve

02:48
Jashari un jolly prezioso

Jashari un jolly prezioso

01:30
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:33
Domenica sera Roma-Juve

Domenica sera Roma-Juve

01:41
Tra campionato e coppa

Tra campionato e coppa

01:17
Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal derby di Europa League"

Callegari: "Ecco cosa aspettarsi dal derby di Europa League"

01:44
I voti di Massimo Callegari a Gasperini e Spalletti

I voti di Massimo Callegari a Gasperini e Spalletti

01:52
Chivu e De Rossi

Chivu e De Rossi

02:50
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

I più visti di Champions League

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU YILDIZ PER SITO 24/2 DICH

Spalletti esalta Yildiz: "È già leader, vi racconto questo aneddoto…"

DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

Il mistero del rosso a Kelly: perché il Var ha cambiato il secondo giallo in rosso

DICH CESARI SU ESPULSIONE KELLY 26/2 DICH

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

Atalanta, serve un'altra impresa: i possibili avversari agli ottavi fanno paura

Rosso a Kelly, arriva la spiegazione della Uefa: "Forte contatto con la caviglia dell'avversario"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:21
Fiorentina, duplice frattura alla mascella per Gosens: il comunicato
16:10
Como, Fabregas: "Diao e Goldaniga convocati. Baturina? Vediamo per l'Inter"
15:29
Euro 2032, l'Italia accelera sui progetti degli stadi
14:27
Lecce, Di Francesco: "A Como con attenzione ed equilibrio"
12:36
Juventus, da Bastoni alla lotta Champions: Kalulu parla prima della Roma