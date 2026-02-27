Champions, il sorteggio del Bodo un rammarico per l'Inter e un avvertimento per Oaktree

Che il Bodo, nel doppio confronto, abbia meritato non è argomento - almeno per chi scrive - in discussione (anche per i tanti, troppi errori sotto-porta dei nerazzurri), non si tratta qui dunque di fare una semplificata dietrologia. Che l'Inter, o meglio, la dirigenza e la proprietà dell'Inter possano invece oggi fare una riflessione non solo su quanto successo, e sul perché sia successo, ma che ne traggano indicazioni operative per il futuro prossimo è tuttavia prospettiva auspicabile. I valori, in Europa, al di là di alcune eccellenze (club nettamente più ricchi con rose ampiamente più strutturate), sono molto allineati a livello medio: la differenza la fanno i particolari, che non sono solo quelli di campo: gli investimenti, innanzitutto, non solo quelli di prospettiva. I bilanci contano insomma, ma spendere, e spendere bene, aiuta a incassare di più. E per incassare di più, è essenziale allungare quanto più possibile il cammino sul campo. Con i se, i ma, i forse non si va, è vero, molto lontani, ma il sorteggio di oggi dice per lo meno che la via per i quarti di Champions non sarebbe stata proibitiva. Più che per Chivu e i suoi uomini, che sia un messaggio per Oaktree!