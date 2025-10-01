Inter, la Champions ti fa ricca: i ricavi superano già i 55 milioni di euro

Bonus pilastro "value": market pool e ranking

Si tratta della parte più consistente del montepremi stanziato dall'Uefa per il torneo. In totale sono 853 milioni di euro e sono destinati al cosiddetto pilastro "value" che combina i criteri del market pool e del ranking storico dei club. Numeri alla mano, il 73% della cifra deriva dai diritti televisivi europei, mentre il 27% restante è legato ai mercati internazionali. I club vengono ordinati in una classifica basata sia sul contributo televisivo del Paese di provenienza, sia sul loro coefficiente Uefa degli ultimi cinque anni. Le somme sono divise in quote crescenti che vanno dalla squadra peggiore (1 quota) alla migliore (36 quote).