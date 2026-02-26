Tre rossi in quattro gare: il "caso arbitri" che ha complicato i piani di Spalletti

Al 48', Kelly viene espulso per un pestone, involontario, sulla caviglia di Baris Yilmaz. Bianconeri costretti ancora una volta a giocare tutta la ripresa in dieci, con il difensore inglese e Spalletti increduli per il provvedimento. Oltre al danno, però, la beffa. Inizialmente Kelly era stato espulso per somma di ammonizioni, una decisione presa in campo dall'arbitro Joao Pinheiro. Dopo un richiamo al VAR, il direttore di gara si è recato al monitor nell'incredulità di tutti quelli che stavano guardando la partita. In un primo momento infatti sembrava che il fischietto portoghese fosse stato chiamato all'on-field review per revocare il secondo giallo al difensore bianconero ma, una volta tornato in campo, ha sventolando in faccia a Kelly il rosso diretto. Una decisione inspiegabile che, di fatto, ha compromesso la partita dei bianconeri. Il momento non assiste i bianconeri, ultimamente sfortunati in tema decisioni arbitrali.