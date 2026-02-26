Tre rossi in quattro gare: il "caso arbitri" che ha complicato i piani di Spalletti

© IPA | Gianluigi DONNARUMMA, Manchester City
Il momento di difficoltà dei bianconeri è influenzato anche da alcune decisioni arbitrali che lasciano molti dubbi
"In questo periodo non siamo molto fortunati con gli episodi arbitrali. Espulsione di Kelly? Non avrei voluto essere nei suoi panni, c'è poco da commentare". È con queste parole che Giorgio Chiellini commenta amaramente l'uscita della Juventus dalla Champions. Certo, la questione arbitrale non è il motivo principale che ha portato alla sconfitta, ma fa parte degli eventi che hanno condizionato le ultime due settimane. Settimane che per la Juventus, a livello arbitrale, sono state molto sfortunate.
Infatti, nelle ultime quattro partite, per ben tre volte i bianconeri hanno giocato almeno un tempo in inferiorità numerica. Una condizione che ha influito sulle prestazioni, sulla tenuta fisica e sui risultati. Il periodo nero della squadra di Spalletti parte la sera di San Valentino, quando Kalulu viene espulso al 42' dopo il contatto con Bastoni. Bianconeri costretti a giocare con un uomo in meno per tutto il secondo tempo e sconfitti allo scadere dopo una doppia rimonta. Passano solamente tre giorni, ma la storia non cambia. Al 67' della sfida d'andata di Champions League con il Galatasaray, Cabal viene giustamente espulso per somma di ammonizioni, lasciando i bianconeri in dieci a venti minuti dalla fine: Locatelli e compagni provano a reggere l'urto, ma il Gala si scatena e vince 5-2. La partita con il Como finisce senza espulsioni, che però ritornano nella gara di Champions condizionando pesantemente l'andamento.
Al 48', Kelly viene espulso per un pestone, involontario, sulla caviglia di Baris Yilmaz. Bianconeri costretti ancora una volta a giocare tutta la ripresa in dieci, con il difensore inglese e Spalletti increduli per il provvedimento. Oltre al danno, però, la beffa. Inizialmente Kelly era stato espulso per somma di ammonizioni, una decisione presa in campo dall'arbitro Joao Pinheiro. Dopo un richiamo al VAR, il direttore di gara si è recato al monitor nell'incredulità di tutti quelli che stavano guardando la partita. In un primo momento infatti sembrava che il fischietto portoghese fosse stato chiamato all'on-field review per revocare il secondo giallo al difensore bianconero ma, una volta tornato in campo, ha sventolando in faccia a Kelly il rosso diretto. Una decisione inspiegabile che, di fatto, ha compromesso la partita dei bianconeri. Il momento non assiste i bianconeri, ultimamente sfortunati in tema decisioni arbitrali.