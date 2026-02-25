REAL-BENFICA Paura al Bernabeu: terribile scontro Asencio-Camavinga, il difensore esce in barella

Grande paura al Bernabeu al minuto 71' del ritorno dei playoff di Champions League tra Real Madrid e Benfica, con il terribile scontro aereo tra Asencio e il compagno di squadra Camavinga. Ad avere la peggio è stato il difensore spagnolo, caduto violentemente a terra, che è rimasto immobile sul campo e poi trasportato fuori in barella tra gli applausi del pubblico sugli spalti e la preoccupazione degli altri giocatori blancos. Ad Asensio è stato anche messo un collare cervicale. Poi la corsa in ospedale per effettuare accertamenti.