Sorteggi Champions League: l'Atalanta trova il Bayern Monaco agli ottavi

Tra le altre partite, si ripropone quello che ormai è un grande classico della Champions di questi ultimi anni: Real Madrid-Manchester City. Nella scorsa edizione, Blancos e Citizens si sono affrontati sia nella league phase, sia nei playoff. Nella stagione 23/24, invece, Ancelotti e Guardiola si scontrarono ai quarti: fu il Real ad avere la meglio (trionfò a fine anno nella finale di Wembley). Esito opposto nelle semifinali della stagione 22/23. Infine, impossibile dimenticare quanto successo al Bernabeu a maggio 2022: i Blancos ribaltano il City nei minuti finali grazie all'incredibile doppietta di Rodrygo. Benzema chiuderà poi i conti nei supplementari, regalando agli spagnoli l'ultimo atto di Parigi contro il Liverpool.