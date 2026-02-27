Sorteggi Champions League: l'Atalanta trova il Bayern Monaco agli ottavi
La Dea si regala gli ottavi grazie a una fantastica rimonta e trova un'altra tedesca: dopo il Borussia Dortmund, ora c'è il Bayern Monaco
Una notte da sogno. L'Atalanta con un'impresa storica rifila un 4-1 al Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 maturato all'andata. I bergamaschi dunque approdano agli ottavi di finale. A Nyon, la Dea pesca un'altra tedesca: il Bayern Monaco di Vincent Company. I bavaresi sono tra i grandi favoriti per la vittoria finale a Budapest e attualmente stanno anche dominando la Bundesliga. Proprio domani lo scontro diretto contro il Borussia in cui potranno allungare a +11 sugli storici rivali.
Tra le altre partite, si ripropone quello che ormai è un grande classico della Champions di questi ultimi anni: Real Madrid-Manchester City. Nella scorsa edizione, Blancos e Citizens si sono affrontati sia nella league phase, sia nei playoff. Nella stagione 23/24, invece, Ancelotti e Guardiola si scontrarono ai quarti: fu il Real ad avere la meglio (trionfò a fine anno nella finale di Wembley). Esito opposto nelle semifinali della stagione 22/23. Infine, impossibile dimenticare quanto successo al Bernabeu a maggio 2022: i Blancos ribaltano il City nei minuti finali grazie all'incredibile doppietta di Rodrygo. Benzema chiuderà poi i conti nei supplementari, regalando agli spagnoli l'ultimo atto di Parigi contro il Liverpool.
Paris Saint-Germain e Chelsea tornano invece ad affrontarsi per la prima volta dopo la finale del Mondiale per Club dell'estate scorsa. Gli uomini di Luis Enrique hanno quindi la possibilità di vendicarsi: al MetLife Stadium i Blues trionfarono per 3-0 sui freschi campioni d'Europa.
Il Bodo/Glimt si regala lo Sporting Lisbona, alimentando così ancor di più i rimpianti dell'Inter.
Il tabellone degli ottavi di finale
Real Madrid-Manchester City
Bodo/Glimt-Sporting Lisbona
Psg-Chelsea
Newcastle-Barcellona
Galatasaray-Liverpool
Atletico Madrid-Tottenham
Atalanta-Bayern Monaco
Bayer Leverkusen-Arsenal
Quando si gioca Atalanta-Bayern Monaco
Ecco gli orari delle due gare.
- Andata: martedì 10 marzo, ore 21, New Balace Arena (Bergamo)
- Ritorno: mercoledì 18 marzo, ore 21, Allianz Arena (Monaco di Baviera)
Quando si svolgono gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Champions League?
Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
© X