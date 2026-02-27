Ranking Uefa: l'Italia accorcia sulla Germania, il secondo posto dista 214 punti

© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
Le qualificazioni di Bologna e Fiorentina permettono all'Italia di tenere vive le chance di un quinto posto extra nella prossima Champions League
L'Italia continua a sognare un posto extra in Champions. Dopo le qualificazioni di Bologna e Fiorentina in Europa e Conference League, sono quattro le squadre italiane qualificate agli ottavi di finale. Grazie a questo risultato, il gap in classifica dal secondo posto della Germania è stato ridotto da -571 a -214 punti. Saldamente al comando l'Inghilterra, 22.291 punti, già certa del posto extra nella prossima edizione della Champions League.
Con 9 squadre su 9 qualificate agli ottavi di finale delle coppe europee, è l'Inghilterra la regina del ranking, anche in questa stagione. Segue la Germania con 5 squadre su 7 qualificate, poi Spagna (4 su 7) e Italia (4 su 7) che hanno accorciato in classifica. Tutto dipenderà dal prossimo turno di qualificazione, con le squadre italiane che avranno la possibilità di affrontare le dirette concorrenti e guadagnare punti e posizioni nel ranking.
Il meccanismo, ormai, lo conosciamo bene: i risultati di tutti i club di una determinata Federazione concorrono alla creazione di un punteggio stagionale. Infatti, il ranking per Nazioni premia le prime due in classifica con un posto extra in Champions League nella stagione seguente. Nella passata stagione, a primeggiare sono state Inghilterra (29.464) e Spagna (23.892), mentre l'anno precedente era toccato a Italia (il Bologna quinto e in Champions) e Germania. I punti sono assegnati in base a vari criteri: risultati dei singoli match, bonus partecipazione Champions, bonus per la posizione finale nel girone e bonus per l'avanzamento nelle varie fasi dei tornei. Inoltre, il punteggio di ogni nazione è ponderato: non è infatti dato soltanto dalla somma dei punti ottenuti, ma dividendo il totale dei punti ottenuti per il numero dei club di quella nazione (esempio: l'Inghilterra colleziona 36.000 punti tra le sue nove squadre nelle coppe? 36.000 diviso 9 = 4.000 punti di ranking).
