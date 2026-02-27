Ranking Uefa: l'Italia accorcia sulla Germania, il secondo posto dista 214 punti

Il meccanismo, ormai, lo conosciamo bene: i risultati di tutti i club di una determinata Federazione concorrono alla creazione di un punteggio stagionale. Infatti, il ranking per Nazioni premia le prime due in classifica con un posto extra in Champions League nella stagione seguente. Nella passata stagione, a primeggiare sono state Inghilterra (29.464) e Spagna (23.892), mentre l'anno precedente era toccato a Italia (il Bologna quinto e in Champions) e Germania. I punti sono assegnati in base a vari criteri: risultati dei singoli match, bonus partecipazione Champions, bonus per la posizione finale nel girone e bonus per l'avanzamento nelle varie fasi dei tornei. Inoltre, il punteggio di ogni nazione è ponderato: non è infatti dato soltanto dalla somma dei punti ottenuti, ma dividendo il totale dei punti ottenuti per il numero dei club di quella nazione (esempio: l'Inghilterra colleziona 36.000 punti tra le sue nove squadre nelle coppe? 36.000 diviso 9 = 4.000 punti di ranking).