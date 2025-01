Playoff, ottavi e tabellone tennistico fino alla finale: come funziona il sorteggio della Champions

Una sola giornata ancora, l'ottava e ultima della prima fase di questa nuova Champions, in calendario mercoledì 29 gennaio, con tutti gli incontri in contemporanea alle 21: questa l'attuale classifica generale e queste le combinazioni (in particolare per Inter, Milan, Atalanta e Juve) per avere accesso diretto agli ottavi di finale che si terranno a marzo. Prima, però, ci saranno i playoff per accedervi: otto incontri tra le classificate dal 9° al 24° posto, con le vincenti nei match dell'11 e 12 febbraio (partite di andata) e del 18 e 19 febbraio (partite di ritorno) che andranno a sfidare le prime otto direttamente qualificate. Il tutto, altra novità tra le tante, in un tabellone "tennistico" che disegnerà a questo punto per ognuna delle sedici compagini il possibile cammino sino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio.