Champions League, Juventus-Benfica 0-2: Motta ai playoff da 20°

- Tra le squadre contro cui la Juventus ha registrato il 100% di sconfitte in Champions League, il Benfica è quella ad averla battuta più volte (tre su tre).

- La Juventus ha perso una gara casalinga in Champions con almeno due gol di scarto per la prima volta dal 16 marzo 2022 (0-3 vs Villarreal).

- La Juventus ha perso quattro delle ultime cinque gare contro squadre portoghesi in Champions League (1V), dopo essere rimasta imbattuta in tutte le prime sei di queste sfide (4V, 2N).

- La Juventus ha perso due gare di fila tra tutte le competizioni per la prima volta da febbraio 2024 (vs Inter e Udinese).

Considerando la fase a gironi/campionato, la Juventus ha perso quattro delle ultime sette gare casalinghe in Champions League, di cui due contro il Benfica – 1-2 il 14 settembre 2022 in precedenza.

- Per la quarta volta in questa Champions League, la Juventus non ha trovato la via del gol: in nessuna edizione della competizione è successo più volte (quattro anche nel 2014/15 e nel 2003/04).

- La Juventus è rimasta senza segnare otto volte in questa stagione tra tutte le competizioni, già una in più rispetto a tutta la scorsa annata in gare ufficiali.

- Dopo aver vinto le prime due gare in questa Champions League (vs PSV e Lipsia), la Juventus ha vinto solo una delle successive sei partite nella competizione (3N, 2P).

- Il Benfica ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte in Champions League (1P); per la prima volta, inoltre, ha mantenuto la porta inviolata in una gara esterna contro una squadra italiana nella competizione.

- La Juventus ha tentato 17 tiri senza segnare, non registrava così tanti tiri senza trovare la rete in una gara di Champions League dall’8 dicembre 2015 (19 vs Siviglia).

- Prima di Vangelis Pavlidis (16'), l'ultimo giocatore a segnare entro i primi 20 minuti sul campo della Juventus in Champions League era stato Kylian Mbappé (13') il 2 novembre 2022.

- Vangelis Pavlidis ha segnato quattro gol nei primi 30 minuti di gioco in questa Champions League, un record condiviso con Florian Wirt nella competizione in questa stagione.

- Orkun Kökçü è il secondo giocatore turco a segnare tre gol in questa Champions League con il Benfica, dopo Aktürkoglu - è la prima volta che due giocatori turchi segnano almeno tre reti per una squadra in una stagione nella competizione.

- Weston McKennie è il settimo giocatore diverso della Juventus ad iniziare una gara ufficiale da capitano in questa stagione: è la squadra della Serie A ad aver consegnato la fascia dal 1’ a più giocatori tra tutte le competizioni.