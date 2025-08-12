Champions League: il Fenerbahce di Mourinho rimonta il Feyenoord, sfiderà il Benfica

QARABAG-SHKENDIJA 5-1 (TOT. 6-1)

Il Qarabag completa l'opera e dopo l'1-0 contro lo Shkendija si impone anche nel ritorno, travolgendo 5-1 i macedoni. L'1-0 di Tamba per gli ospiti è solo un'illusione, perché già all'intervallo è poker azero firmato dall'autogol di Cake e dalle reti di Borges, Akhundzade e Jankovic, mentre il tabellino si chiude al 59' con il pokerissimo di Leandro Andrade.