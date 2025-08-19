Lega Serie A accoglie a Milano le stelle Nhl

Il grande hockey sbarca a Milano. In occasione del weekend che inaugura la stagione 2025-26 di Serie A la National Hockey League (Nhl) e la National Hockey League Players' Association (Nhlpa) uniscono le forze con la Lega Serie A per una serie di eventi che porteranno alcune delle più grandi stelle europee della Nhl a contatto diretto con i club e i tifosi del calcio italiano. Il cuore dell'iniziativa sarà il Nhl/Nhlpa European Player Media Tour, in programma il 22 agosto a Milano, tappa cruciale sulla strada che condurrà i giocatori Nhl ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. "Non sarà solo un'occasione di promozione: la visita segna un ponte simbolico e concreto tra due sport che condividono passione, tradizione e una base di tifosi globale. All'appuntamento parteciperanno non solo giocatori e dirigenti delle due leghe, ma anche rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale", sottolinea la Lega Serie A in una nota. Tra i 25 giocatori NHL attesi, spiccano sei nomi già inseriti nelle liste olimpiche preliminari: Sebastian Aho (Carolina Hurricanes, Finlandia); Lukas Reichel (Chicago Blackhawks, Germania); Miro Heiskanen (Dallas Stars, Finlandia); Moritz Seider (Detroit Red Wings, Germania); Lucas Raymond (Detroit Red Wings, Svezia); Nico Hischier (New Jersey Devils, Svizzera). Il programma prevede anche esperienze esclusive con due colossi del calcio mondiale: l'Inter e il Milan, che sabato sera aprirà la sua stagione di Serie A Enilive a San Siro contro la neopromossa Cremonese. La squadra rossonera vedrà in campo due stelle statunitensi, Christian Pulisic e Yunus Musah, particolarmente attese dal pubblico internazionale. Le attività includeranno scambi di maglie, incontri con leggende del calcio e contenuti social condivisi, per raccontare l'incontro tra i due sport a un'audience globale. Non mancherà anche un momento di confronto più tecnico: Lega Serie A parteciperà infatti al NHL International Broadcaster Summit, occasione per raccontare come il campionato italiano collabora con i broadcaster internazionali e si posiziona come leader nel marketing sportivo e nella produzione di contenuti digitali. Milano, insomma, si prepara a vivere un weekend unico: il calcio inaugura la nuova stagione e l'hockey mondiale si mette in vetrina, unendo due passioni sportive che, a meno di un anno dalle Olimpiadi invernali, parlano sempre più la stessa lingua.