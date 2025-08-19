Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lega Serie A accoglie a Milano le stelle Nhl

19 Ago 2025 - 23:20

Il grande hockey sbarca a Milano. In occasione del weekend che inaugura la stagione 2025-26 di Serie A la National Hockey League (Nhl) e la National Hockey League Players' Association (Nhlpa) uniscono le forze con la Lega Serie A per una serie di eventi che porteranno alcune delle più grandi stelle europee della Nhl a contatto diretto con i club e i tifosi del calcio italiano. Il cuore dell'iniziativa sarà il Nhl/Nhlpa European Player Media Tour, in programma il 22 agosto a Milano, tappa cruciale sulla strada che condurrà i giocatori Nhl ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. "Non sarà solo un'occasione di promozione: la visita segna un ponte simbolico e concreto tra due sport che condividono passione, tradizione e una base di tifosi globale. All'appuntamento parteciperanno non solo giocatori e dirigenti delle due leghe, ma anche rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale", sottolinea la Lega Serie A in una nota. Tra i 25 giocatori NHL attesi, spiccano sei nomi già inseriti nelle liste olimpiche preliminari: Sebastian Aho (Carolina Hurricanes, Finlandia); Lukas Reichel (Chicago Blackhawks, Germania); Miro Heiskanen (Dallas Stars, Finlandia); Moritz Seider (Detroit Red Wings, Germania); Lucas Raymond (Detroit Red Wings, Svezia); Nico Hischier (New Jersey Devils, Svizzera). Il programma prevede anche esperienze esclusive con due colossi del calcio mondiale: l'Inter e il Milan, che sabato sera aprirà la sua stagione di Serie A Enilive a San Siro contro la neopromossa Cremonese. La squadra rossonera vedrà in campo due stelle statunitensi, Christian Pulisic e Yunus Musah, particolarmente attese dal pubblico internazionale. Le attività includeranno scambi di maglie, incontri con leggende del calcio e contenuti social condivisi, per raccontare l'incontro tra i due sport a un'audience globale. Non mancherà anche un momento di confronto più tecnico: Lega Serie A parteciperà infatti al NHL International Broadcaster Summit, occasione per raccontare come il campionato italiano collabora con i broadcaster internazionali e si posiziona come leader nel marketing sportivo e nella produzione di contenuti digitali. Milano, insomma, si prepara a vivere un weekend unico: il calcio inaugura la nuova stagione e l'hockey mondiale si mette in vetrina, unendo due passioni sportive che, a meno di un anno dalle Olimpiadi invernali, parlano sempre più la stessa lingua.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

05:17
Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

Sottil: "Volevamo risposte importanti, peccato non aver trovato il gol"

00:11

"Saluti mio fratello tifoso giallorosso?": e Papa Leone XIV non si tira indietro

01:22
MCH GATTUSO A ZINGONIA 19/8 MCH

Gattuso in visita all'Atalanta

01:44
MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

01:29
Boranga para ancora

Boranga para ancora

01:13
Semper para sempre

Semper para sempre

01:25
Milan, effetto Modric

Milan, effetto Modric

01:29
Chivu ha le idee chiare

Chivu ha le idee chiare

01:37
Il Napoli dei Fab Four

Il Napoli dei Fab Four

01:32
Lukaku, un lungo stop

Lukaku, un lungo stop

00:45
Torino-Modena 1-0

Torino-Modena 1-0

01:34
Tra fischi e gol

Juve, Vlahovic tra fischi e gol

01:04
DICH DOTTOR VITALI SU LUKAKU DICH

Dottor Vitali: “Lukaku fuori tre mesi? Con l'operazione i tempi si allungano”

03:47
Zapata: "Felice di esserci"

Zapata: "Felice di esserci"

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

I più visti di Calcio

Lukaku, lungo stop

Lukaku, lungo stop

SRV PIPPO BAUDO PER SITO 16/8 SRV

Pippo Baudo e la sua passione per il calcio: Juve e Catania nel cuore

CLIP PIPPO BAUDO A TIKI TAKA - 17/05/2021 SRV

Addio Pippo Baudo: quella volta a Tiki Taka tra Pirlo, Ronaldo e Dybala

MCH ARRIVO ZALEWSKI ZINGONIA 19/8 MCH

Zalewski a Zingonia: "Darò il massimo sempre"

Attesa per gli esami di Leao: il polpaccio preoccupa, in dubbio per l'esordio in campionato

Icardi, gol e show a fine partita: Osimhen finisce...nella rete

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:20
Lega Serie A accoglie a Milano le stelle Nhl
23:12
Premier League, Salah vince il premio di giocatore dell'anno
22:20
Lesioni alla tribuna, Pescara-Cesena con metà settore chiuso
21:40
Giudice sportivo, Giulini squalificato fino al 27 agosto
21:34
Assessore Napoli, obiettivo capienza Maradona a 70mila spettatori