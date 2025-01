Champions League, Dinamo Zagabria-Milan 2-1: rossoneri ai playoff da tredicesimi

Il Milan è stato sconfitto 1-2 dalla Dinamo Zagabria nell'ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League, fallendo così il piazzamento tra le prime otto della classifica che avrebbe consentito l'accesso diretto agli ottavi di finale per i rossoneri; sarà playoff. Al Maksimir la squadra di Conceiçao è andata sotto al 19' per il gol di Baturina dopo un brutto errore in palleggio di Gabbia. Dal 39' il Milan è rimasto in dieci per l'espulsione di Musah, ma è riuscito a raddrizzare il match a inizio ripresa con Pulisic. Parità durata solo sette minuti, il tempo per l'ex juventino Pjaca per infilare in diagonale la rete del successo. Croati eliminati per differenza reti nonostante il successo.