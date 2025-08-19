Logo SportMediaset
CHAMPIONS LEAGUE

Playoff Champions League: il Bruges stende i Rangers, cade la Stella Rossa

Il club belga si impone per 3-1 all’andata, serbi ko 2-1 con il Pafos: il Qarabag piega il Ferencvaros 3-1

19 Ago 2025 - 23:10
© Getty Images

© Getty Images

Le gare di andata dei playoff di qualificazione alla prossima Champions League regalano già alcune sorprese: la Stella Rossa cade per 2-1 tra le mura casalinghe contro il Pafos, serbi ko sotto i colpi di Correia e Pepe. Tutto facile invece per il Bruges, netto 3-1 sul campo dei Rangers di Glasgow: stesso risultato in rimonta (e sempre in trasferta, come per i belgi) per il Qarabag, che va sotto in casa del Ferencvaros ma poi cala il tris.

Il 28 agosto nasce la Champions League con i sorteggi di Montecarlo: ecco le fasce delle italiane

RISULTATI ANDATA PLAYOFF
RANGERS-BRUGES 1-3
3’ Vermant (C), 7’ Spileers (C), 20’ Mechele (C); 50’ Danilo (R).

STELLA ROSSA-PAFOS 1-2
1’ Correia (P), 52’ rig. Pepe (P); 58’ Duarte (S).

FERENCVAROS-QARABAG 1-3
29’ Varga (F); 50’ Jankovic (Q), 67’ Medina (Q), 85’ Qurbanli (Q)

champions league
champions playoff
bruges

