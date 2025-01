Champions League, Barcellona-Atalanta 2-2: Ederson e Pasalic non bastano, Dea ai playoff

LE STATISTICHE

Tra i giocatori attualmente all’Atalanta, Mario Pasalic è il giocatore che conta più reti in UEFA Champions League (sei) – in generale, solo Duván Zapata e Josip Ilicic ne contano di più con la maglia della Dea nella competizione (sette entrambi).

L’Atalanta è la quinta squadra italiana a rimanere imbattuta in trasferta in un match di UEFA Champions League contro il Barcellona dopo Milan e Juventus (tre volte per entrambe), Inter e Roma (una a testa).

Éderson e Mario Pasalic sono i primi due centrocampisti di una squadra italiana a segnare contro il Barcellona in trasferta in UEFA Champions League da Nicolò Barella con l’Inter, il 12 ottobre 2022.

L'Atalanta non ha vinto nessuna delle ultime sei gare di UEFA Champions League contro squadre spagnole (2N, 4P).

L’Atalanta ha realizzato almeno due gol in ognuna delle ultime sette trasferte di UEFA Champions League. In particolare, solo il Barcellona (14) ha segnato più gol della Dea (13) in trasferta in questa edizione della competizione.

Due dei tre giocatori di Liga spagnola con almeno 10 gol e con almeno 10 assist in questa stagione hanno preso parte al primo gol del Barcellona in questo match: 23 gol, 11 assist per Raphinha, autore del passaggio vincente, e 10 gol e 13 assist per Yamal, autore del gol; tra loro anche Jude Bellingham (10G, 10A).

Raphinha è stato direttamente coinvolto in più gol di qualsiasi altro giocatore nella UEFA Champions League 2024/25 (12 - otto gol, quattro assist), mentre solo Lionel Messi (in sei diverse edizioni) e Luís Figo nel 1999/2000 (14) sono stati coinvolti in più gol in una singola stagione con la maglia del Barcellona.

Robert Lewandowski (nove gol) è il terzo giocatore nella storia a terminare la fase a gironi della Champions League come miglior marcatore in tre o più stagioni, dopo Cristiano Ronaldo (sei volte) e Lionel Messi (tre). Il polacco aveva già raggiunto questo traguardo nelle stagioni 2018/19 e 2019/20.

Il Barcellona ha pareggiato tre delle ultime quattro gare contro squadre italiane in UEFA Champions League (1V), tanti segni “X” come nelle precedenti 13 gare (7V, 3P).