Champions, Inter-Monaco 3-0: tripletta di Lautaro, nerazzurri agli ottavi

LA PARTITA

A un passo dagli ottavi diretti, nell'ultima sfida della prima fase della Champions Inzaghi non fa turnover, conferma Asllani in regia al posto dell'acciaccato Calhanoglu e in attacco si affida ancora alla ThuLa. Discorso simile per Hutter. Ancora in corsa per un posto nella top 8, il tecnico del Monaco cambia poco rispetto alle ultime uscite, piazza l'ex Juve Zakaria in mediana e davanti schiera Akliouche, Minamino e Golovin alle spalle di Embolo. Scelte che in avvio premiano subito l'Inter. In pressione, i nerazzurri aggrediscono alto, spingono sugli esterni e dopo solo quattro minuti sbloccano il match grazie a un rigore di Lautaro per un fallo in area di Zakaria su Thuram. Guizzo che concretizza immediatamente l'assalto della banda di Inzaghi e indirizza la partita. Servito col contagiri da Dimarco, Dumfries sfiora il raddoppio, poi non riesce a sfruttare un grande assist di tacco di Barella. Padrona del campo, l'Inter gioca a memoria in mediana, manovra in ampiezza e verticalizza con grande facilità. Thuram protesta per un contatto in area con Salisu, poi Mawissa va in tilt, stende Thuram in campo aperto e lascia il Monaco in dieci dopo soli undici minuti. Espulsione che segna indelebilmente l'inerzia del match. In superiorità numerica e in pieno controllo, l'Inter alza gli esterni, attacca con tanti uomini e dopo una parata di Majecki su una punizione di Dimarco, raddoppia i conti ancora con Lautaro, rapido e preciso a concludere in porta un passaggio in area di Barella. Gol che conferma la superiorità tecnica e fisica degli uomini di Inzaghi e mette il Monaco all'angolo. Servito da un gran tocco di Thuram, Dimarco fallisce il tris di destro, poi nel finale del primo tempo c'è spazio solo per ammirare il giropalla nerazzurro.