Milan, Ricci: "Modrid fa cose con una naturalezza che impressiona"

Samuele Ricci è rimasto scottato da questi primi giorni al Milan, soprattutto dall'incontro con Luka Modric. Il centrocampista rossonero ne ha parlato in un'intervista a Cronache di Spogliatoio in cui ha parlato del rapporto con il fuoriclasse croato: "Ho parlato con Modrić di varie cose, anche fuori dal campo. Gli ho chiesto della Spagna e lui mi ha chiesto di varie cose legate all’Italia. Ma soprattutto abbiamo parlato delle case (ride, ndr) perché è una fase in cui la stiamo cercando entrambi! È molto umile ed è già una figura importante dentro lo spogliatoio. Tanti di noi, lo vedo, che fanno già affidamento su di lui. Sinceramente non mi sarei mai immaginato di condividere lo spogliatoio con lui! Fa certe cose con una naturalezza che fa impressione”.