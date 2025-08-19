Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Champions League
SI RIPARTE

Champions League, sorteggio il 28 agosto a Montecarlo

Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al loro coefficiente individuale. Novità per Europa League e Conference League

19 Ago 2025 - 11:11
© IPA

© IPA

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League di quest'anno si terrà a Montecarlo il 28 agosto alle 18 e seguirà esattamente la stessa procedura dell'anno scorso. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al loro coefficiente individuale, con la detentrice del titolo di Champions League come testa di serie in fascia 1. A partire dalla fascia 1, il software automatizzato, già in uso l'anno scorso, estrarrà otto avversari, tenendo conto dei seguenti principi: due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta contro squadre di ciascuna fascia estratte dal software; nessuna squadra della stessa federazione verrà sorteggiata tra loro; non più di due avversari della stessa federazione. La stessa procedura verrà ripetuta per tutte le altre squadre fino al completamento degli abbinamenti. Il calendario delle partite di Champions League con date e orari di inizio sarà comunicato entro sabato 30 agosto.

L'Inter finalista lo scorso maggio sarà inserita in prima fascia insieme a Psg, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona. Atalanta e Juventus saranno in seconda fascia con Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Villarreal. Terza fascia per il Napoli insieme ad Ajax, Olympiacos, Slavia Praga, Sporting Lisbona e Marsiglia. Alcune squadre come ad esempio il Tottenham, non hanno ancora una destinazione, che sarà legata a chi passerà dai turni di qualificazione.

Leggi anche

Il Fenerbahce di Mourinho rimonta il Feyenoord: sfiderà il Benfica. Sorpresa Pafos

NOVITA' PER EUROPA E CONFERENCE LEAGUE
La novità di questa stagione è che i sorteggi delle fasi a gironi di Europa League e Conference League saranno per la prima volta riuniti in un unico show speciale, in diretta dal Grimaldi Forum di Monaco, semplificando i contenuti e massimizzando l'impatto di entrambi i sorteggi. Il nuovo show combinato di Europa League e Conference League offrirà una maggiore visibilità a entrambi i sorteggi. L'evento si terrà alle 13 di venerdì 29 agosto, quando club e tifosi si sintonizzeranno per scoprire le loro avversarie per la seconda stagione della nuova ed entusiasmante fase a gironi. I due sorteggi saranno effettuati in un formato completamente digitale, utilizzando la stessa tecnologia già utilizzata lo scorso anno per estrarre istantaneamente le avversarie, consentendo un processo di sorteggio fluido, efficiente e veloce.

Per i sorteggi di Europa League e Conference League si userà lo stesso software. Grazie alla sua flessibilità, il sistema può estrarre gli avversari per tutte le squadre uno dopo l'altro, come nella Champions League, oppure estrarre tutti gli abbinamenti istantaneamente con una sola pressione del pulsante. Quest'ultimo è il caso della Europa League e della Conference League. Un evento, due sorteggi: il sorteggio della Europa League sarà seguito dal sorteggio della Conference League, entrambi i sorteggi si svolgeranno durante la stessa cerimonia. Sistema di sorteggio digitale: non vengono utilizzati 'sfere' fisiche sul palco. Il pulsante di estrazione viene premuto una volta all'inizio di entrambi i sorteggi, attivando così la selezione casuale degli avversari, incluso chi gioca in casa e chi gioca in trasferta. Dopo che il software ha effettuato il sorteggio completo, gli abbinamenti e chi gioca ogni partita in casa o in trasferta verranno resi noti progressivamente, urna dopo urna, a partire dall'urna 1, mantenendo così la suspense e la chiarezza per gli spettatori. Le squadre conosceranno tutti i loro avversari entro la fine dei sorteggi, tuttavia i calendari con date e orari di inizio delle partite saranno elaborati in seguito e comunicati entro domenica 31 agosto. Ricordiamo che in Europa League giocheranno Bologna e Roma, mentre la Fiorentina sarà ancora in Conference League.

champions league
europa league
conference league

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:56
Calabro: "Contento della prestazione, ce la siamo giocata alla pari"

Calabro: "Contento della prestazione, ce la siamo giocata alla pari"

01:04
DICH DOTTOR VITALI SU LUKAKU DICH

Dottor Vitali: “Lukaku fuori tre mesi? Con l'operazione i tempi si allungano”

03:47
Zapata: "Felice di esserci"

Zapata: "Felice di esserci"

02:27
32esimi, tutti i gol del lunedì

32esimi, tutti i gol del lunedì

01:56
Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

Santoro: "Peccato, ma questa è la direzione giusta"

07:21
Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

Baroni: "Mi aspettavo partita difficile, sul mercato sappiamo cosa manca"

00:31
Viviano: "Solet all'Inter? È 'un Bisseck' con più potenziale"

Viviano: "Solet all'Inter? È 'un Bisseck' con più potenziale"

03:32
Runjaic: "Non siamo al 100%, aspetto due o tre giocatori dal mercato"

Runjaic: "Non siamo al 100%, aspetto due o tre giocatori dal mercato"

01:17
Karlstrom: "Siamo più forti dell'anno scorso, un'emozione essere capitano"

Karlstrom: "Siamo più forti dell'anno scorso, un'emozione essere capitano"

02:05
Bleve: "Devo tanto ai miei compagni, il gruppo è unito"

Bleve: "Devo tanto ai miei compagni, il gruppo è unito"

04:01
Baroni: "La cosa più importante? La reazione della squadra"

Baroni: "La cosa più importante? La reazione della squadra"

02:58
Torino-Modena 1-0: gli highlights

Torino-Modena 1-0: gli highlights

02:18
Sottil: "Fiducioso per la nuova stagione"

Sottil: "Fiducioso per la nuova stagione"

01:59
Vlašic e Biraghi: "Primo tempo difficile, poi è emersa la qualità"

Vlašic e Biraghi: "Primo tempo difficile, poi è emersa la qualità"

01:45:11
Torino-Modena: partita integrale

Torino-Modena: partita integrale

03:56
Calabro: "Contento della prestazione, ce la siamo giocata alla pari"

Calabro: "Contento della prestazione, ce la siamo giocata alla pari"

I più visti di Champions League

Il 28 agosto nasce la Champions League con i sorteggi di Montecarlo: ecco le fasce delle italiane

2) Inter: 136,6 milioni

Champions League, la top 10 dei ricavi: Inter dietro solo al Psg. Altre italiane lontane dalle big

Klopp avverte: "Nulla da perdere, possiamo vincere"

Spalletti: "Napoli più forte d'Europa? No, è giochino per farci cadere"

Sorteggio quarti Champions League: derby Milan-Napoli, l'Inter col Benfica

Solito Benzema, il Liverpool cade anche al Bernabeu: Real ai quarti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:01
Il Premio Carlo Mazzone 2025 va ad Antonio Conte
11:01
Atalanta, a Zingonia arriva il ct Gattuso
10:28
Serbia, Vlahovic fra i preconvocati per le gare di qualificazione mondiale
09:54
Juve, guarda Kaio Jorge: ennesimo gol col Cruzeiro
23:55
Livorno-Ternana apre la Serie C 2025/2026