Champions League, sorteggio il 28 agosto a Montecarlo

Per i sorteggi di Europa League e Conference League si userà lo stesso software. Grazie alla sua flessibilità, il sistema può estrarre gli avversari per tutte le squadre uno dopo l'altro, come nella Champions League, oppure estrarre tutti gli abbinamenti istantaneamente con una sola pressione del pulsante. Quest'ultimo è il caso della Europa League e della Conference League. Un evento, due sorteggi: il sorteggio della Europa League sarà seguito dal sorteggio della Conference League, entrambi i sorteggi si svolgeranno durante la stessa cerimonia. Sistema di sorteggio digitale: non vengono utilizzati 'sfere' fisiche sul palco. Il pulsante di estrazione viene premuto una volta all'inizio di entrambi i sorteggi, attivando così la selezione casuale degli avversari, incluso chi gioca in casa e chi gioca in trasferta. Dopo che il software ha effettuato il sorteggio completo, gli abbinamenti e chi gioca ogni partita in casa o in trasferta verranno resi noti progressivamente, urna dopo urna, a partire dall'urna 1, mantenendo così la suspense e la chiarezza per gli spettatori. Le squadre conosceranno tutti i loro avversari entro la fine dei sorteggi, tuttavia i calendari con date e orari di inizio delle partite saranno elaborati in seguito e comunicati entro domenica 31 agosto. Ricordiamo che in Europa League giocheranno Bologna e Roma, mentre la Fiorentina sarà ancora in Conference League.