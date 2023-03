Liverpool, Klopp avverte Ancelotti: "Non abbiamo nulla da perdere, qui per vincerla"

LIVERPOOL

Il tecnico del Liverpool sogna la rimonta: "Ci proveremo, dobbiamo rischiare"

© Getty Images Jurgen Klopp non si vuole arrendere al Real Madrid e nonostante il netto 5-2 subito dal suo Liverpool all'andata degli ottavi di finale di Champions League sogna il colpaccio al Bernabeu. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida, il tecnico dei Reds ha avvertito i Galacticos: "Abbiamo solo l'1% di possibilità di passare, ma ci proviamo. Giocheremo contro un avversario forte e proveremo a vincerla, per questo siamo qui e vediamo domani dove saremo. Rispettiamo tanto il Real Madrid, ma non vedo l'ora che arrivi la partita di domani".

"Se abbiamo saputo sorprendere in negativo, ora dobbiamo essere in grado di sorprenderci in modo positivo. È chiaro che non siamo qui a dire al Real "stiamo arrivando", ma siamo qui per vincerla. Dobbiamo essere al top per vincere, nemmeno per passare il turno. Ci proveremo" ha sottolineato Klopp.

Ritornando al match d'andata, Klopp ha spiegato: "I cambi nella ripresa sono stati un problema, non sempre possiamo arginare Vinicius o Benzema, ma per buona parte della partita ci siamo riusciti. Tatticamente dobbiamo essere super attivi, con e senza palla. Il nostro pressing a centrocampo dovrà essere eccezionale. Dobbiamo rischiare, ma evitare il contropiede".

Cosa serve per ribaltare il risultato? Klopp è sicuro: "Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo dell'andata, ma senza subire gol. Non passeremo il turno, il 100% delle persone qui sono convinte di questo. Ma se sono l'unico a crederci anche un po', va bene così. Sono un completo outsider, il calcio è questo. Non abbiamo nulla da perdere, siamo di certo in una situazione migliore rispetto a quando puoi perdere tutto. Possiamo perdere, possiamo anche prendere una botta. Ma preferirei anche la situazione di Ancelotti, difendere un vantaggio di 3-0".