Lesioni alla tribuna, Pescara-Cesena con metà settore chiuso

19 Ago 2025 - 22:20

Via libera all'incontro di apertura del campionato di serie B Pescara-Cesena, in programma venerdì prossimo 22 agosto, con limitazione però degli spazi della tribuna Majella e la chiusura della sala stampa. Una decisione presa a causa di alcune lesioni - una sorta di crepe sui piloni e sui muri - riscontrate nel settore riservato agli spettatori dopo la partita di coppa Italia del 10 agosto scorso. In definitiva tutto il settore nord di Tribuna Maiella sarà off limits, mentre sarà fruibile il lato sud. "I tecnici del Comune - ha detto l'assessore allo Sport, Patrizia Martelli al termine del sopralluogo all'impianto - hanno rappresentato l'insorgere di alcune nuove lesioni, riscontrate immediatamente dopo la partita di Coppa Italia del 10 agosto 2025. A seguito delle verifiche tecniche effettuate, la commissione ha ritenuto, in via precauzionale, di disporre l'apertura e l'utilizzabilità solo di una parte della tribuna Majella al fine di garantire la sicurezza del pubblico. In questa tribuna restano comunque accessibili e fruibili circa duemila posti. La commissione ha inoltre preso atto dei diversi interventi eseguiti nei mesi scorsi dal Comune in ambito di sicurezza antincendio e impiantistica e strutturale". Alla riunione di oggi hanno preso parte anche il sindaco Carlo Masci, i rappresentanti della Prefettura, Questura, Asl, dei vigili del fuoco, del Genio Civile, della Pescara Calcio e i tecnici del Comune. "Una volta rilevate le lesioni - ha concluso l'assessore Martelli - l'intervento dell'amministrazione è stato immediato e decisivo e ora ci impegniamo a porre in atto, con ogni urgenza, un preciso e dettagliato piano di monitoraggio, anche al fine di valutare le effettive cause che hanno determinato l'insorgere delle lesioni".

