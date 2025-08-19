Giudice sportivo, Giulini squalificato fino al 27 agosto

(ANSA) - CAGLIARI, 19 AGO - Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato qualificato sino al 27 agosto dal giudice sportivo. Secondo la decisione, pubblicata oggi dalla Lega calcio, Giulini, "al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose". L'episodio risale al 16 agosto all'Unipol Domus nel dopo gara di Coppa Italia tra il Cagliari e l'Entella, vinta ai rigori dai rossoblù.