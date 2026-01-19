Napoli, Conte: "A Copenaghen partita decisiva: chiaro che siamo in difficoltà, ci serve un'impresa"

Il tecnico dei partenopei alla vigilia del match di Champions: "Infortuni? Ci sono stagioni che nascono male"
Un solo obiettivo utile: la vittoria. Alla vigilia del match di Champions contro il Copenaghen, Antonio Conte non usa giri di parole: "Dobbiamo fare l'impresa tutti assieme: qualsiasi altro risultato che non sia la vittoria, per noi non può essere positivo". E classifica alla mano, il tecnico del Napoli ha perfettamente ragione: per andare avanti e puntare ai play-off servono i tre punti. Ma per farlo, bisogna andare oltre l'emergenza infortuni: "Purtroppo ci sono stagioni che nascono male, è chiaro che in questo momento siamo in difficoltà".
Ma Conte, almeno per ora, non intende sentir parlare di mercato: "Oggi dobbiamo pensare a far bene domani, questo soltanto, nulla di più. Inutile guardare al domani se non pensi al presente. Cercheremo la giusta soluzione per far fronte alle tante assenze per infortunio. I giocatori che ho a disposizione per me sono sempre i più importanti".
"Quando ti mancano tanti giocatori e giocano sempre gli stessi poi un sovraccarico è naturale" ha proseguito Conte. "Noi stiamo cercando di tenere botta e di farlo bene, faccio i complimenti ai ragazzi ma è evidente che siamo in grande difficoltà. Alcuni infortuni, come quelli di Neres o di Meret, sono inspiegabili. Sono annate così, forse c'è negatività che arriva da altre parti e l'accettiamo. Proveremo a fare il massimo a trovare soluzioni, non ci sono maghi ma dobbiamo solo di fare il nostro lavoro nel migliore dei modi".
Sulla presenza in panchina di Lukaku, ha poi aggiunto: "Romelu da due giorni si è inserito con noi, adesso sta iniziando ad allenarsi con la squadra a ritmi più intensi. Bisogna avere pazienza, quando sarà pronto darà il suo contributo. Vedremo, se ci sarà bisogno di uno o cinque minuti. Importante è fare gol, chi segna è relativo. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, facciamo gol e questo è importante".