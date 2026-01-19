Napoli, Conte: "A Copenaghen partita decisiva: chiaro che siamo in difficoltà, ci serve un'impresa"

"Quando ti mancano tanti giocatori e giocano sempre gli stessi poi un sovraccarico è naturale" ha proseguito Conte. "Noi stiamo cercando di tenere botta e di farlo bene, faccio i complimenti ai ragazzi ma è evidente che siamo in grande difficoltà. Alcuni infortuni, come quelli di Neres o di Meret, sono inspiegabili. Sono annate così, forse c'è negatività che arriva da altre parti e l'accettiamo. Proveremo a fare il massimo a trovare soluzioni, non ci sono maghi ma dobbiamo solo di fare il nostro lavoro nel migliore dei modi".