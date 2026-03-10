Kane a mezzo servizio, Neuer out come contro l'Inter: Dea ecco perché credere nell’impresa

La buona notizia per Palladino e i suoi è che tra i pali del Bayern non ci sarà Manuel Neuer. Il totem tedesco nell’ultimo mese ha dovuto fare i conti con problemini fisici che, alla soglia dei 40 anni, sono più che normali. Acciacchi che però l'hanno costretto a stare seduto per due delle ultime quattro ed essere sostituito all'intervallo dell’ultimo match contro il Mönchengladbach. Un dettaglio che fa ben sperare i neroblù di Bergamo: anche l'anno scorso, nella doppia sfida contro l'Inter, Neuer guardò dalla panchina. Un'assenza che pesa più di quanto si possa immaginare. Non solo, ovviamente, per il carisma e la sicurezza che la leggenda tedesca può dare al resto della squadra, ma anche per una questione di costruzione dal basso: Neuer è, da sempre, uno dei migliori portieri di sempre per quanto riguarda il gioco con i piedi. Il Bayern di Kompany potrebbe dunque faticare un po' di più a uscire dal dietro o concedere qualche pallone sulla propria trequarti: Scamacca e compagni dovranno essere bravi a pressare e, nel caso, non sprecarli.