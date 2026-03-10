Kane a mezzo servizio, Neuer out come contro l'Inter: Dea ecco perché credere nell’impresa
L'assenza del totem tedesco pesa: anche nei quarti di un anno fa fu assente. Il bomber tedesco in dubbio
A Bergamo sono arrivati i marziani del Bayern Monaco. I bavaresi stanno facendo la schiaccia sassi in Bundesliga: sono 11 i punti sul Borussia Dortmund secondo a 10 giornate dal termine. Un vantaggio che fa ben sperare e che potrebbe spostare il focus sul percorso europeo. Un aspetto che rende ancora più complessa l'impresa dell'Atalanta: la Dea si trova davanti a una sorta di monte Olimpo da scalare. E allora, a cosa aggrapparsi?
Neuer out come contro l'Inter
La buona notizia per Palladino e i suoi è che tra i pali del Bayern non ci sarà Manuel Neuer. Il totem tedesco nell’ultimo mese ha dovuto fare i conti con problemini fisici che, alla soglia dei 40 anni, sono più che normali. Acciacchi che però l'hanno costretto a stare seduto per due delle ultime quattro ed essere sostituito all'intervallo dell’ultimo match contro il Mönchengladbach. Un dettaglio che fa ben sperare i neroblù di Bergamo: anche l'anno scorso, nella doppia sfida contro l'Inter, Neuer guardò dalla panchina. Un'assenza che pesa più di quanto si possa immaginare. Non solo, ovviamente, per il carisma e la sicurezza che la leggenda tedesca può dare al resto della squadra, ma anche per una questione di costruzione dal basso: Neuer è, da sempre, uno dei migliori portieri di sempre per quanto riguarda il gioco con i piedi. Il Bayern di Kompany potrebbe dunque faticare un po' di più a uscire dal dietro o concedere qualche pallone sulla propria trequarti: Scamacca e compagni dovranno essere bravi a pressare e, nel caso, non sprecarli.
Kane non al 100%
Un altro punto a cui potersi appigliare per credere nell'impresa sono le condizioni precarie di Harry Kane. Il bomber tedesco ha guardato i compagni dalla tribuna nell’ultimo successo contro il Mönchengladbach. Per la trasferta europea di Bergamo dovrebbe essere arruolabile, anche se Kompany non ha dato certezze: "È in una buona situazione, si è allenato bene. Decideremo domani perché non vogliamo prendere rischi, ma certamente schiereremo la formazione migliore". Anche Kane dunque sarà a mezzo servizio: un'assenza e mezza per far sperare l'Atalanta e il suo popolo.