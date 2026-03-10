Genoa, senti Vasquez: "Dobbiamo restare umili. De Rossi è un esempio"

"Penso che si sia comportato in modo molto rispettoso - afferma Vasquez, a margine di un evento del suo club -. Ha fatto un gesto importante, dei valori così non sono molto presenti nel calcio. È stato un esempio perché vorrei comportarmi così se una volta capitasse a me. De Rossi è un capitano, a me mi serve un allenatore così. Mi sta trasmettendo tanti valori come persona, é il mio primo anno da capitano e penso di diventare migliore in questo ruolo con De Rossi accanto".