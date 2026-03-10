Champions, Guardiola: "Rispetto per il Real Madrid ma noi siamo il City"

10 Mar 2026 - 21:57

"Bisogna affrontare l'avversario con incredibile rispetto, ma guardarlo negli occhi e dire: 'Ok, questa è la nostra squadra'. E successivamente bisogna farlo. Poi se si è fortunati si passa il turno". Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Real Madrid in Champions League. Sul giocare al Bernabéu. "Le emozioni arrivano quando giochi male o quando gli avversari giocano meglio. Non è la prima volta che siamo qui; ci siamo venuti molte volte e molti giocatori conoscono lo stadio. Di sicuro, le cose belle non possono accadere se non si è se stessi", ha aggiunto.

Infine Guardiola sulla forma attuale del Manchester City rispetto a 12 mesi fa. "Arriviamo meglio in termini di posizione della squadra. La scorsa stagione siamo arrivati molto stanchi e avevamo pochi giocatori a disposizione. Quando tutti sono in forma e giocano in molte competizioni e partite, è meglio fare rotazione. Gambe fresche e menti fresche", ha concluso.

