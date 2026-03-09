CHAMPIONS LEAGUE

Champions, Atalanta-Bayern: le probabili formazioni

Kompany con alcune assenze pesanti e il dubbio Kane, Palladino senza Ederson e Scalvini

09 Mar 2026 - 16:25
128 reti segnate in 38 partite in tutte le competizioni. Il Bayern Monaco che domani sera arriverà alla New Balance Arena di Bergamo per gli ottavi di finale di Champions League è una macchina da gol che in campionato viaggia a una media di 3,68 a incontro ed è a un passo dal battere il record stabilito in Bundesliga del 1971/1972 (101), ma potrebbe presentarsi in casa dell'Atalanta senza il suo bomber principale, Harry Kane, in testa alla classifica della Scarpa d'Oro con 30 gol e a quota 45 reti totali. L’attaccante inglese infatti ha saltato il match del weekend contro il Gladbach per una botta al polpaccio ed è in dubbio anche per martedì sera, anche se Kompany in conferenza ha detto che si sarebbe aspettato di vederlo in campo in Champions.

Formazione Bayern

 Chi invece di certo non ci sarà è Manuel Neuer, che è stato costretto alla sostituzione per una lesione muscolare al polpaccio sinistro che potrebbe costargli anche il ritorno in Germania tra una settimana. Al suo posto Urbig, lo stesso che lo sostituì nel doppio confronto perso contro l'Inter un anno fa ai quarti di finale. Altra assenza pesante in casa bavarese è quella di Alphonso Davies: il terzino canadese, dopo la rottura del legamento crociato dello scorso anno, non è ancora riuscito a recuperare la condizione migliore e al momento è out per un problema di natura muscolare. In caso di forfait anche di Kane (che comunque oggi si è allenato in gruppo), spazio come in campionato per Jackson con Olise, Musiala e Luis Diaz a sostegno.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. All. Kompany.

Formazione Atalanta

 Palladino arriva al confronto coi tedeschi dopo due risultati negativi in campionato, con diverse assenze pesanti, ma anche con grande entusiasmo. In difesa mancherà di certo Scalvini, squalificato e alle prese con un fastidio al ginocchio, mentre davanti non ci sarà Raspadori, che si è allenato ancora a parte. Probabili assenti anche Ederson e De Ketelaere, che procedono nel programma di recupero ma difficilmente saranno pronti per l'andata come confermato anche da Palladino dopo il pari con l'Udinese: "Valutiamo per l’Inter". In attacco conferma per Scamacca, reduce della doppietta ai bianconeri in campionato, alle sue spalle ci saranno ancora Samardzic e Zalewski. Fiducia a Pasalic accanto a de Roon. 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

L’arbitro

 La Uefa ha designato l’arbitro Espen Eskas, norvegese, per dirigere la gara: torna alla New Balance Arena dopo aver diretto il 2-1 di settembre contro il Bruges. Anche il Bayern ha un precedente positivo con il 37enne: una vittoria 1-0 contro il Manchester United nella Champions League 2023/24.

