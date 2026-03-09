Champions, Atalanta-Bayern: le probabili formazioni

Chi invece di certo non ci sarà è Manuel Neuer, che è stato costretto alla sostituzione per una lesione muscolare al polpaccio sinistro che potrebbe costargli anche il ritorno in Germania tra una settimana. Al suo posto Urbig, lo stesso che lo sostituì nel doppio confronto perso contro l'Inter un anno fa ai quarti di finale. Altra assenza pesante in casa bavarese è quella di Alphonso Davies: il terzino canadese, dopo la rottura del legamento crociato dello scorso anno, non è ancora riuscito a recuperare la condizione migliore e al momento è out per un problema di natura muscolare. In caso di forfait anche di Kane (che comunque oggi si è allenato in gruppo), spazio come in campionato per Jackson con Olise, Musiala e Luis Diaz a sostegno.