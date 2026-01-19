Conte, che guaio: Rrahmani e Politano out anche per la Juve. Ma in Champions torna Lukaku

La società ha reso noti gli esiti degli esami per il difensore e l'esterno. In Danimarca ci sarà anche il Belga
Se la loro assenza per la sfida di Champions League contro il Copenaghen era ormai certa, ora il Napoli dovrà rinunciare a Matteo Politano e Amir Rrahmani anche per il big match contro la Juventus in programma domenica.
Come annunciato dal club tramite una nota sul proprio sito ufficiale, Politano ha rimediato una "lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra", mentre il difensore una "lesione distrattiva al gluteo sinistro". I due calciatori hanno già iniziato l'iter riablitativo, ma per Conte si tratta di due perdite pesantissime. Contro i danesi ci sono in palio punti importantissimi per i play off (entrambe le squadre sono a quota 7), mentre contro l'ex Spalletti il Napoli dovrà restare in scia alle due milanesi, cercando anche di tenere i bianconeri a distanza di sicurezza.
Per quanto riguarda i tempi di recupero, Rrahmani dovrebbe stare fermo tra le due e le quattro settimane. Discorso diverso, invece, per Politano: lo stop dovrebbe essere di un mese. Non ci sarà nemmeno David Neres: il brasiliano non ha preso parte alla sfida di campionato contro il Sassuolo per il continuo dolore alla caviglia e non si è allenato a Castel Volturno, out sia domani che contro la Juve, si spera di rivederlo per Napoli-Chelsea del 28 gennaio.
Capitolo rientri, Conte convocherà Romelu Lukaku per la trasferta contro il Copenaghen: Big Rom andrà in panchina con il resto della squadra, ma la sensazione è che il tecnico lo utilizzerà solo in caso di estrema necessità. Se è vero che da un lato Hojlund ha bisogno di rifiatare, dall'altro con il belga è meglio non rischiare una ricaduta anche se, come confermato dal medico sociale alla radio del club, è clinicamente recuperato. "Gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra: poi è ovvio che la valutazione è del mister. Romelu, comunque, è recuperato", ha spiegato Raffaele Canonico.
Su Neres, il medico azzurro ha dichiarato: "Ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia appoggiando male il piede in torsione. La sua evoluzione nei giorni è stata sempre positiva, ma aumentando i carichi di lavoro, il ragazzo avverte ancora dolori: quindi non è partito per Copenaghen, ci siamo un attimo frenati. L'ideale adesso sarebbe di non forzare e non spingere".
Infine, un passaggio anche su Anguissa: "Aveva un rientro previsto tra Copenaghen e Juve, ma settimana scorsa ha accusato un attacco abbastanza forte di lombalgia. Stiamo riaumentando i carichi di lavoro, siamo fiduciosi che in settimana o fine settimana si riaggreghi alla squadra", conclude Canonico.