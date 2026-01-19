Conte, che guaio: Rrahmani e Politano out anche per la Juve. Ma in Champions torna Lukaku

Capitolo rientri, Conte convocherà Romelu Lukaku per la trasferta contro il Copenaghen: Big Rom andrà in panchina con il resto della squadra, ma la sensazione è che il tecnico lo utilizzerà solo in caso di estrema necessità. Se è vero che da un lato Hojlund ha bisogno di rifiatare, dall'altro con il belga è meglio non rischiare una ricaduta anche se, come confermato dal medico sociale alla radio del club, è clinicamente recuperato. "Gli ultimi giorni ha lavorato completamente con la squadra: poi è ovvio che la valutazione è del mister. Romelu, comunque, è recuperato", ha spiegato Raffaele Canonico.