Napoli, Conte vuole rinforzi. Il piano per finanziare il mercato: Lang e Lucca con le valigie

Conte in emergenza infortuni chiede acquisti: Noa Lang al Galatasaray e Lucca al Nottingham possono sbloccare le entrate

19 Gen 2026 - 11:14

Antonio Conte è stato molto chiaro nel suo confronto con il Napoli: per continuare a sognare lo scudetto e reggere i ritmi serrati delle competizioni, servono rinforzi pronti all'uso per sopperire ai tanti infortuni accaduti in rosa. Il mercato azzurro, però, è condizionato dalla regola del saldo zero quindi per acquistare serve prima cedere. Proprio per questo motivo sono state individuate le due pedine sacrificabili per finanziare i colpi in entrata: Noa Lang e Lorenzo Lucca. Non prima, però, della trasferta Champions a Copenaghen: Conte vuole contare sui due giocatori per tamponare l'emergenza ed evitare ulteriori guai.

Noa Lang: addio Turchia, affare in dirittura

 Il primo indiziato a liberare un posto in lista e alleggerire il monte ingaggi è l'olandese, che non è mai riuscito a entrare in sintonia con le richieste tattiche e caratteriali dell'allenatore. La trattativa per il suo passaggio al Galatasaray ha subito un'accelerata decisiva nelle ultime ore, portando le parti a un passo dalla fumata bianca. L'operazione si sta definendo sulla base di un prestito oneroso di circa 2-3 milioni di euro, a cui si aggiunge un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. I due club stanno limando soltanto gli ultimi dettagli relativi proprio alle modalità del futuro acquisto a titolo definitivo, forte anche del gradimento del giocatore che ha già dato il suo via libera al trasferimento in Turchia.

Il caso Lucca: via libera verso la Premier

 Chiuso dall'esplosione di Hojlund e autore di una prima parte di stagione deludente con soli due gol all'attivo e poche titolarità, anche Lucca è pronto a salutare Napoli. Su di lui è piombato con decisione il Nottingham Forest, intenzionato a portarlo in Premier League con una proposta che prevede un prestito oneroso da un milione e un riscatto importante fissato a 35 milioni. Per finalizzare l'affare, però, il Napoli deve superare un passaggio burocratico fondamentale, ovvero anticipare il riscatto del giocatore dall'Udinese, previsto inizialmente per febbraio a 26 milioni. Ma il Pisa non ha perso le speranze per riportare l'attaccante in nerazzurro: nelle prossime ore previsto un contatto con il Napoli.

