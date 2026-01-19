Napoli, Conte vuole rinforzi. Il piano per finanziare il mercato: Lang e Lucca con le valigie

Chiuso dall'esplosione di Hojlund e autore di una prima parte di stagione deludente con soli due gol all'attivo e poche titolarità, anche Lucca è pronto a salutare Napoli. Su di lui è piombato con decisione il Nottingham Forest, intenzionato a portarlo in Premier League con una proposta che prevede un prestito oneroso da un milione e un riscatto importante fissato a 35 milioni. Per finalizzare l'affare, però, il Napoli deve superare un passaggio burocratico fondamentale, ovvero anticipare il riscatto del giocatore dall'Udinese, previsto inizialmente per febbraio a 26 milioni. Ma il Pisa non ha perso le speranze per riportare l'attaccante in nerazzurro: nelle prossime ore previsto un contatto con il Napoli.