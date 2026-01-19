Napoli, Conte vuole rinforzi. Il piano per finanziare il mercato: Lang e Lucca con le valigie

Il primo indiziato a liberare un posto in lista e alleggerire il monte ingaggi è l'olandese, che non è mai riuscito a entrare in sintonia con le richieste tattiche e caratteriali dell'allenatore. La trattativa per il suo passaggio al Galatasaray ha subito un'accelerata decisiva nelle ultime ore, portando le parti a un passo dalla fumata bianca. L'operazione si sta definendo sulla base di un prestito oneroso di circa 2-3 milioni di euro, a cui si aggiunge un diritto di riscatto fissato a 25 milioni. I due club stanno limando soltanto gli ultimi dettagli relativi proprio alle modalità del futuro acquisto a titolo definitivo, forte anche del gradimento del giocatore che ha già dato il suo via libera al trasferimento in Turchia.