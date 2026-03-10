Champions Leauge, c'è Atalanta-Bayern Monaco: serve una notte da Dea contro i giganti bavaresi

Il pericolo pubblico numero uno ha un nome e un cognome: Harry Kane. I numeri dell'inglese sono spaventosi, quasi irreali: 45 reti in 37 presenze stagionali, di cui 8 già messe a segno in questa Champions. Il Bayern recupera anche Musiala, che insieme a Olise, Gnabry e Luis Diaz forma una batteria di trequartisti da incubo. Per inaridire le fonti di gioco, Marten de Roon e Mario Pasalic dovranno togliere il respiro a Kimmich e Pavlovic, i motori del centrocampo bavarese. È un lavoro sfiancante, ma è proprio questo tipo di sacrificio che esalta Bergamo nelle notti europee.