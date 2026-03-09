Atalanta, Palladino: "Col Bayern partita da Mission Impossible, ma i sogni esistono e vogliamo giocarcela"

Poi il tecnico ex Fiorentina entra nel dettaglio: "Loro hanno pochi punti deboli. Hanno grandi individualità davanti, formidabili nell'uno contro uno e nella profondità con Kane. Ma noi non dobbiamo snaturarci. Non dobbiamo mai abbassare il ritmo e alzare sempre l'intensità. Questa è la nostra forza e domani ce la vogliamo giocare". Poi un passaggio sulle assenze pesanti in attacco, difesa e centrocampo: "Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con tutti gli effettivi a disposizione, Raspadori e De Ketelaere sono giocatori molto forti come Ederson e Scalvini che sono fondamentali. Ma io non guardo mai a chi manca, perché sono sicuro che chi c'è domani darà tutto per questa maglia. Proveremo davvero di chiudere almeno i primi 90 sudando la maglia e cercando di dare soddisfazioni ai nostri tifosi", ha dichiarato. Atalanta che per Palladino non ha affatto mollato in campionato."Non abbiamo affatto staccato la spina, contro l'Udinese abbiamo fatto una grande rimonta. Ma aldilà di questo dobbiamo essere sempre noi stessi da qui a fine campionato", ha concluso