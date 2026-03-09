Atalanta, Palladino: "Col Bayern partita da Mission Impossible, ma i sogni esistono e vogliamo giocarcela"

Atalanta, quante plusvalenze sotto la gestione Percassi: 700 milioni di incasso
Il tecnico italiano alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champinos contro i tedeschi:
"Per noi domani sarà una notte magica, bellissima, che vogliamo goderci. È un sogno affrontare il Bayern Monaco, una delle squadre più forti al mondo e forse la più in forma tra i 5 top campionati europei". Così l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro i tedeschi. "Probabilmente è una partita da 'Mission Impossible', servirà un' impresa. Ho visto i ragazzi molto concentrati, ma allo stesso tempo tranquilli. Sappiamo la loro forza, ma i sogni esistono e vogliamo giocarcela e metterli in difficoltà. In casa nostra vogliamo ripetere la prestazione come contro il Borussia, non vediamo l'ora di scendere in campo", ha aggiunto. Atalanta unica rappresentante dell'Italia ancora in Champions. "È una grande soddisfazione e motivo di orgoglio rappresentare tutta l'Italia sentiamo la spinta da parte di tutti, nei giorni scorsi ho avuto tanti messaggi di incoraggiamento da colleghi ed ex calciatori alla Fiorentina e al Monza. Per noi sarà una bella soddisfazione, non vogliamo porci limiti. Vogliamo giocarcela, anche se loro sono una squadra davvero forte. Li abbiamo studiati ed è motivo di crescita anche mia affrontare giocatori così forti", ha detto Palladino.
Poi il tecnico ex Fiorentina entra nel dettaglio: "Loro hanno pochi punti deboli. Hanno grandi individualità davanti, formidabili nell'uno contro uno e nella profondità con Kane. Ma noi non dobbiamo snaturarci. Non dobbiamo mai abbassare il ritmo e alzare sempre l'intensità. Questa è la nostra forza e domani ce la vogliamo giocare". Poi un passaggio sulle assenze pesanti in attacco, difesa e centrocampo: "Mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con tutti gli effettivi a disposizione, Raspadori e De Ketelaere sono giocatori molto forti come Ederson e Scalvini che sono fondamentali. Ma io non guardo mai a chi manca, perché sono sicuro che chi c'è domani darà tutto per questa maglia. Proveremo davvero di chiudere almeno i primi 90 sudando la maglia e cercando di dare soddisfazioni ai nostri tifosi", ha dichiarato. Atalanta che per Palladino non ha affatto mollato in campionato."Non abbiamo affatto staccato la spina, contro l'Udinese abbiamo fatto una grande rimonta. Ma aldilà di questo dobbiamo essere sempre noi stessi da qui a fine campionato", ha concluso
