Juventus, Chiellini: "Fantasmi per il precedente col Gala? Buona occasione per cambiare la storia"
Il dirigente bianconero ha parlato ai margini del sorteggio dei playoff di Champions League: "Osimhen? Il Gala ha grandi individualità in tutte le zone di campo"
Una partita che rievoca vecchi fantasmi. Sono passati più di 13 anni da quel Galatasaray-Juve giocato sotto la neve di Istanbul, ma la ferita per Giorgio Chiellini non si è ancora rimarginata: "Era stato io a fare l'errore decisivo sul gol di Sneijder, quindi me la sento tosta a prescindere. Vediamola in modo positivo: magari è una buona occasione per cambiare l'ultimo dato della partita a Istanbul, magari anche questa partita può passare alla storia".
L'ex centrale bianconero mette in guardia i suoi sulla forza del Galatasaray: "È una squadra forte che va rispettata: hanno grandi individualità in tutte le zone del campo. Giocheremo la seconda in casa, quindi non finisce neanche a Istanbul. Però dobbiamo andare in quello stadio a fare la partita, a metterli in difficoltà in quelli che sono le loro lacune, che poi ne hanno, ma riuscire anche a limitare quelle grandi potenzialità e individualità che hanno non solo davanti. Conosciamo tutti benissimo Osimhen, ma hanno anche altri giocatori importanti. Dovremmo essere maturi per fare una partita importante a Istanbul all'andata e poi ripeterla al ritorno una settimana dopo".
Proprio con una considerazione sul centravanti nigeriano si chiude l'intervista a Chiellini: "Se mi piacerebbe marcare Osimhen? Ora non riuscirei a reggere due minuti, un tempo mi sarebbe piaciuto marcarlo, sì. Ho avuto la fortuna di giocarci contro, anzi sfortuna, però veramente un paio di volte tardi nella mia carriera, dove diciamo che lì i miei dati fisici erano molto limitati e avevo dovuto giocare tutto sulla parte mentale. Però è un attaccante forte, un attaccante che attacca la profondità come pochi e che ha una fame innata dentro che si vede veramente in pochi. Poi il Galatasaray non è solo lui: abbiamo grande rispetto per un club storico come il Galatasaray".