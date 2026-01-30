Juventus, Chiellini: "Fantasmi per il precedente col Gala? Buona occasione per cambiare la storia"

Proprio con una considerazione sul centravanti nigeriano si chiude l'intervista a Chiellini: "Se mi piacerebbe marcare Osimhen? Ora non riuscirei a reggere due minuti, un tempo mi sarebbe piaciuto marcarlo, sì. Ho avuto la fortuna di giocarci contro, anzi sfortuna, però veramente un paio di volte tardi nella mia carriera, dove diciamo che lì i miei dati fisici erano molto limitati e avevo dovuto giocare tutto sulla parte mentale. Però è un attaccante forte, un attaccante che attacca la profondità come pochi e che ha una fame innata dentro che si vede veramente in pochi. Poi il Galatasaray non è solo lui: abbiamo grande rispetto per un club storico come il Galatasaray".