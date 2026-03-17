Bayern Monaco, Kompany: "Urbig dovrebbe farcela, ultima parola allo staff medico"

"Non mi ha sorpreso il ritorno di Manuel Neuer in allenamento, ma sono contento che Jonas Urbig sia di nuovo in campo. La decisione, però, sarà puramente medica", spiega Kompany. Urbig aveva riportato una concussione cerebrale scontrandosi col nerazzurro Krstovic allo scadere in occasione del gol dell'1-6 di Pasalic. Sembra scartato, quindi, il ricorso al sedicenne Jordan Prescott, statunitense di passaporto tedesco. L'allenatore dei bavaresi non dà per scontato il passaggio del turno: "La gara di ritorno è ancora più difficile perché bisogna tenere il focus proprio su domani sera, l'andata è già finita - chiude Kompany -. 75.000 persone vengono allo stadio per sostenerci: voglio che ci divertiamo, ma non c'è motivo per cui dovremmo dare di meno. Siamo il Bayern Monaco".