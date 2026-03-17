VERSO BAYERN ATALANTA

Bayern Monaco, Kompany: "Urbig dovrebbe farcela, ultima parola allo staff medico"

Il tecnico belga alla vigilia della sfida di ritorno contro l'Atalanta ha parlato dell'emergenza tra i pali: "Urbig dovrebbe farcela, altrimenti troveremo un'altra soluzione"

17 Mar 2026 - 17:27
videovideo

"Se tutto andrà come previsto, Urbig sarà il portiere titolare. Altrimenti, troveremo un'altra soluzione". Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, torna in conferenza stampa sul tema del portiere da schierare nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l'Atalanta, dopo l'infortunio anche della riserva Sven Ulreich agli adduttori nella partita di Bundesliga a Leverkusen.

Leggi anche

L'Atalanta a caccia di una bella figura a Monaco: Palladino recupera Ederson e CDK

"Non mi ha sorpreso il ritorno di Manuel Neuer in allenamento, ma sono contento che Jonas Urbig sia di nuovo in campo. La decisione, però, sarà puramente medica", spiega Kompany. Urbig aveva riportato una concussione cerebrale scontrandosi col nerazzurro Krstovic allo scadere in occasione del gol dell'1-6 di Pasalic. Sembra scartato, quindi, il ricorso al sedicenne Jordan Prescott, statunitense di passaporto tedesco. L'allenatore dei bavaresi non dà per scontato il passaggio del turno: "La gara di ritorno è ancora più difficile perché bisogna tenere il focus proprio su domani sera, l'andata è già finita - chiude Kompany -. 75.000 persone vengono allo stadio per sostenerci: voglio che ci divertiamo, ma non c'è motivo per cui dovremmo dare di meno. Siamo il Bayern Monaco".

Leggi anche

Bayern, con l’Atalanta potrebbe toccare al 16enne Prescott. Ma serve un permesso alla... Yamal

vincent kompany
bayern monaco
atalanta
portiere
manuel neuer

Ultimi video

03:07
Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

00:33
Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

Il penalty del Parma non c'era, la rigorista lo sbaglia apposta: lezione di fair play

02:16
Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

Taveri: "Per il portiere del futuro derby con l'Inter"

03:28
Scudetto, non è finita

Scudetto, non è ancora finita: cosa insegna la storia

01:45
Thuram, mancano i gol

Thuram, senza gol partono le riflessioni sul futuro

01:39
De Bruyne, il ritorno

Il Napoli sogna in grande col ritorno di De Bruyne

01:47
Rabiot, l'indispensabile

Milan, hai un solo indispensabile: Rabiot

01:27
Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

Miceli: "Con l'Atalanta può giocare il quinto portiere del Bayern"

01:59
I 50 anni di Recoba

I 50 anni di Recoba

02:51
Il var a chiamata

Il var a chiamata

01:51
Banda, paura e gioia

Banda, paura e gioia

02:46
Dentro la lotta scudetto, perché sì e perché no

Dentro la lotta scudetto, perché sì e perché no

02:24
L'AIA "sgrida" il var

L'AIA "sgrida" il var

01:34
Roma, già 10 sconfitte

Roma, già 10 sconfitte

02:00
13 SRV CHINO RECOBA 50 ANNI 17/3 OK PER SITO SRV

Tanti auguri a Recoba: il Chino compie 50 anni

03:07
Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

Cremonese-Fiorentina 1-4: gli highlights

I più visti di Champions League

Bayern, con l’Atalanta potrebbe toccare al 16enne Prescott. Ma serve un permesso alla... Yamal

Notte da incubo per Kinsky: fuori al 17' tra le lacrime dopo due papere contro l'Atletico

A Bergamo fa festa solo il Bayern: lezione all'Atalanta che ne prende sei e saluta la Champions

Havertz salva l'Arsenal, Psg show con il Chelsea, tassa Bodo anche per lo Sporting

MCH BODO GLIMIT AMBIENTE MCH

Inter, ti aspettano gelo e tanta neve: il meteo a Bodo

Valverde 10 e lode, Gigio limita i danni, ma l’Mvp al Bernabeu è… un italiano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:19
Play-off Mondiali, i convocati dell'Irlanda del Nord in vista dell'Italia: la lista completa
16:48
Inter, Chivu squalificato: niente Fiorentina, in panchina ci sarà Kolarov
16:30
"Alba dei campioni Calabria": la Fondazione Vialli e Mauro dal 3 al 5 aprile sbarca a Catanzaro
15:26
Cesena, Ashley Cole regolarmente in panchina con il Mantova
Dusan Vlahovic
14:17
Juventus, le ultime verso il Sassuolo: le condizioni di Thuram, Yildiz e Vlahovic