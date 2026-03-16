CHAMPIONS LEAGUE

Bayern, Kompany è senza portieri: con l'Atalanta tocca al 16enne Prescott

Neuer e Ulreich fuori per infortunio, Urbig in forte dubbio e Klanac ha problemi muscolari: per il ritorno degli ottavi il tecnico pesca dalle giovanili

16 Mar 2026 - 11:25
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Probabilmente dopo il 6-1 dell'andata in porta potrebbe mettere anche una sedia, ma il Bayern Monaco è di fatto senza portieri per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta. Neuer e Ulreich (rispettivamente primo e terzo nella gerarchia) sono fuori per infortunio, Urbig (il secondo) è in fortissimo dubbio e anche il 18enne Klanac, portiere della seconda squadra dei bavaresi e tecnicamente quarto in rosa, ha un problema muscolare. E allora? Allora Vicent Kompany lancerà dal primo minuto Leonard Prescott, 16enne che solitamente difende i pali delle giovanili e che contro i bergamaschi farà il suo esordio assoluto fra i professionisti.

Chi è Prescott

 Nato a New York e cresciuto a Berlino (ha doppio passaporto tedesco e americano), il portiere alto 196 centimetri della nazionale tedesca U17 è arrivato al Bayern nel 2023 dall'Union e dallo scorso maggio si allena con la prima squadra, dove i preparatori dei portieri Michael Rechner e Andreas Rössl lo apprezzano molto per i riflessi tra i pali e per l'abilità palla al piede, tanto che il tecnico della Primavera dei bavaresi di lui dice che "tecnicamente è talmente bravo che potrebbe anche giocare a centrocampo".

Se contro l'Atalanta toccherà a lui (ovviamente giocherebbe in porta...), oltre a fare il proprio debutto tra i grandi in un ottavo di Champions, che non è cosa da tutti, entrerà anche nella storia del Bayern perché il classe 2009 diventerebbe il secondo giocatore più giovane di sempre a debuttare per il club bavarese dopo Paul Wanner (ala austriaca oggi 20enne che, nel 2022, subentrò in un match di Bundesliga all'età di 16 anni e 15 giorni). 

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