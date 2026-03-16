Bayern, Kompany è senza portieri: con l'Atalanta tocca al 16enne Prescott

Probabilmente dopo il 6-1 dell'andata in porta potrebbe mettere anche una sedia, ma il Bayern Monaco è di fatto senza portieri per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atalanta. Neuer e Ulreich (rispettivamente primo e terzo nella gerarchia) sono fuori per infortunio, Urbig (il secondo) è in fortissimo dubbio e anche il 18enne Klanac, portiere della seconda squadra dei bavaresi e tecnicamente quarto in rosa, ha un problema muscolare. E allora? Allora Vicent Kompany lancerà dal primo minuto Leonard Prescott, 16enne che solitamente difende i pali delle giovanili e che contro i bergamaschi farà il suo esordio assoluto fra i professionisti.