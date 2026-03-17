CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: niente impresa per il City, Vinicius manda il Real ai quarti

Doppietta del brasiliano, che apre e chiude la gara. Guardiola, in dieci dal 20', esce subito di scena

17 Mar 2026 - 23:07
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© Wikipedia | Panathinaikos FC vs Red Star Belgrade 1970/71 – SemifinaleAndata: 1-4Ritorno: 3-0Aggregato: 4-4 (passa Panathinaikos) 
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Si interrompe subito il cammino del Manchester City, che era già compromesso dopo la sconfitta per 3-0 nel match d'andata. Il Real Madrid chiude infatti subito i giochi con Vinicius Junior (20'), su rigore, e poi sigla il 2-1 proprio col brasiliano nel recupero. Vana la rete di Haaland (41') e la prova d'attacco dei Citizens, in dieci per l'espulsione di Bernardo Silva nell'azione del penalty. Guardiola abbandona subito i sogni europei.

Non c'è redenzione per il Manchester City, che esce subito di scena in Champions League: dopo il tris dell'andata, il Real Madrid batte 2-1 gli inglesi e li elimina dalla competizione. L'avvio è convincente per i Citizens, pericolosi con Cherki e Rodri: salva tutto Courtois, pericoloso anche Reijnders. Il Real esce alla distanza, colpisce un palo con Vinicius Junior e la sblocca proprio col brasiliano, sfruttando l'occasione migliore: Bernardo Silva para sulla linea di porta e viene espulso, causando un rigore che l'ex Flamengo trasforma al 20'. Il vantaggio chiude di fatto i giochi ma il City, che vira sul 4-4-1, non smette comunque di attaccare: Haaland sfiora il pari, poi lo trova al 41' sull'assist di Doku. Nella ripresa non c'è Courtois nel Real (problema muscolare) e Lunin, il suo sostituto, rischia subito di incassare gol: doppia parata su Haaland, inspiegabilmente sostituito nell'ultima mezz'ora. Il Manchester City continua ad attaccare, si vede annullare le reti segnate da Doku e Ait-Nouri e ha una chance clamorosa con Cherki: pallone che sibila a lato, nulla da fare per Guardiola. Nel finale gli inglesi si disuniscono e, dopo un gol non convalidato a Valverde, crollano sotto i colpi di Vinicius Junior: il brasiliano si vede annullare una rete nel recupero, poi segna al 94' sull'ultimo pallone giocabile. Vince dunque il Real Madrid, che vola ai quarti e sfiderà il Bayern Monaco, a meno di una clamorosa impresa dell'Atalanta. 

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